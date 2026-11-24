Накопление стареющих клеток с возрастом не обязательно приводит к ухудшению работы органов. К такому выводу пришли исследователи, изучившие клеточные маркеры старения у 320 мышей. Их результаты показывают, что связь между клеточными изменениями и возрастным ухудшением здоровья гораздо сложнее, чем предполагалось.
Согласно клеточной теории старения, с годами в организме накапливаются клетки, которые утратили способность к нормальному делению. Они изменяют окружающую среду и могут влиять на работу соседних клеток, тканей и органов. Однако до сих пор ученые не до конца понимали, как именно происходит этот процесс при естественном старении и насколько сильно он влияет на развитие возрастных нарушений.
Чтобы разобраться в этом, исследователи проследили за старением мышей двух генетических линий обоих полов. Всего в работе участвовали 320 животных. Ученые оценивали три молекулярных маркера, связанных со старением: p16, p21 и γH2AX.
Выяснилось, что с возрастом количество этих маркеров меняется неодинаково. Уровень p16 увеличивался, тогда как показатели p21 и γH2AX демонстрировали незначительные или непостоянные изменения.
При этом связь между количеством маркеров и возрастными изменениями в организме оказалась неоднородной. Она различалась в зависимости от конкретного маркера, пола и генетической линии животных. Иными словами, одинаковые клеточные признаки старения не обязательно сопровождались одинаковыми возрастными изменениями.
Отдельно исследователи отметили, что состояние кожи оказалось сильным предиктором хрупкости — возрастного снижения физической устойчивости организма.
Результаты исследования показывают, что накопление стареющих клеток нельзя рассматривать как универсальное объяснение ухудшения работы органов с возрастом. Значение клеточных маркеров зависит от множества факторов, а их увеличение само по себе не означает, что организм обязательно будет быстрее терять свои функции.
Таким образом, ученым предстоит глубже изучить, при каких условиях стареющие клетки действительно способствуют возрастным нарушениям и какую роль они играют в развитии заболеваний.
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