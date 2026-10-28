Ученые обнаружили, что определенные молекулы в крови, связанные со средиземноморской диетой, могут помочь оценить долгосрочный риск смерти. В двух крупных исследованиях люди с наиболее высокими показателями этого биологического профиля имели на 23% меньший риск умереть в период наблюдения, чем участники с самыми низкими показателями.

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Результаты исследования, проведенного учеными из Университета Наварры, Гарвардской школы общественного здравоохранения и других научных учреждений, могут помочь точнее оценивать влияние питания на здоровье.

Средиземноморская диета предполагает употребление большого количества овощей, фруктов, бобовых, орехов, рыбы и оливкового масла. При этом рекомендуется ограничивать красное и переработанное мясо. Такой рацион связывают с различными преимуществами для здоровья, однако обычно ученые оценивают пищевые привычки с помощью анкет, в которых люди самостоятельно указывают, что и сколько они едят.

Этот подход не всегда точен: участники могут забывать о съеденных продуктах или неправильно оценивать их количество.

Альтернативой могут стать анализы крови. Когда организм переваривает и перерабатывает пищу, он производит и изменяет небольшие молекулы — метаболиты. Их состав может отражать не только рацион человека, но и индивидуальные особенности обмена веществ.

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Ученые проанализировали профиль из 67 метаболитов, преимущественно липидов — молекул, связанных с жирами. Эту биологическую сигнатуру разработали в 2020 году. Ранее ее связывали с соблюдением средиземноморской диеты и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые из обнаруженных соединений связаны с употреблением оливкового масла, другие представляют собой длинноцепочечные жирные кислоты, которые содержатся, в частности, в орехах и рыбе.

Чтобы проверить связь этого профиля с продолжительностью жизни, исследователи изучили данные двух групп участников из Испании и США. Сначала они проанализировали образцы крови 1880 человек, участвовавших в испанском исследовании PREDIMED. Это были пожилые люди без сердечно-сосудистых заболеваний на момент начала наблюдения, но с повышенным риском их развития.

За примерно 13 лет наблюдения участники с наиболее высокими показателями метаболического профиля имели на 23% меньший риск смерти, чем люди с самыми низкими показателями.

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Затем исследователи проверили результаты на данных 12 704 участников трех долгосрочных изысканий в США. Средняя продолжительность наблюдения составила около 25 лет. Результат оказался аналогичным: разница в риске смерти между группами также достигла 23%.

При анализе учитывали возраст, курение, индекс массы тела и другие факторы, способные влиять на здоровье.

Почему одного анализа пока недостаточно

В испанской группе связь между метаболическим профилем и риском смерти в значительной степени сохранялась даже после учета того, насколько точно участники, по их собственным оценкам, придерживались средиземноморской диеты.

Это позволяет предположить, что анализ крови отражает не только особенности питания, но и то, как организм конкретного человека усваивает и перерабатывает пищу. В перспективе такой подход может помочь врачам определять людей, которым особенно полезно изменить рацион. Однако пока исследование не доказывает, что повышение показателей этого профиля само по себе продлевает жизнь.

Анализ был наблюдательным: ученые сравнивали исходные показатели крови участников с данными об их здоровье и смертности в последующие годы. Поэтому выявленная связь не означает, что именно метаболиты определяют продолжительность жизни.

Кроме того, исследователям еще предстоит выяснить, насколько хорошо этот показатель работает у людей разного возраста и состояния здоровья. Участники американских исследований были преимущественно медицинскими работниками, в основном белыми и относительно здоровыми, поэтому результаты нельзя автоматически распространять на все население.

Ученым также необходимо доказать, что метаболический профиль позволяет точнее прогнозировать риски, чем уже известные медицинские показатели.

Анализ крови в будущем может стать дополнительным инструментом оценки влияния питания на здоровье. Но пока наиболее обоснованный вывод заключается в том, что биологические признаки, связанные со средиземноморской диетой, коррелируют с более низким риском смерти, а не гарантируют человеку более долгую жизнь.

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