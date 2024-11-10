Если большое количество обезьян посадить перед пишущими машинками и дать им очень много времени, то в итоге они случайно напечатают произведения Шекспира. В этом заключается суть теоремы о бесконечных обезьянах — мысленного эксперимента, который демонстрирует идею о том, что множество случайных действий может привести к значимому результату. Однако, как показывает новое исследование, вероятность того, что группа приматов напишет поэзию, которая затронет сердца людей, крайне мала.

Математики Стивен Вудкок и Джей Фаллетта из Университета технологий Сиднея в Австралии провели расчеты и пришли к выводу, что в течение всего предполагаемого времени жизни Вселенной не хватит для того, чтобы обезьяны случайно набрали последовательность нажатий клавиш и написали «Гамлета».

«Теорема о бесконечных обезьянах рассматривает только бесконечный предел, с бесконечным числом обезьян или бесконечным периодом времени обезьяньего труда, — поясняет Вудкок. — Мы решили рассмотреть вероятность того, что определенная строка символов будет набрана конечным числом обезьян в пределах ограниченного временного отрезка, соответствующего оценкам продолжительности жизни нашей Вселенной». Для проверки справедливости теоремы были проведены эксперименты.

Менее известной является теорема о конечных обезьянах, в которой количество обезьян и время ограничены. Эта теорема больше соответствует тому, с чем человечество столкнется в реальной жизни, где и обезьяны, и время в конечном итоге иссякнут.

В исследовании ученые взяли от 1 до 200 тыс. обезьян, что примерно соответствует нынешнему населению шимпанзе на планете. Обезьяны набирали текст на клавиатурах с разным количеством клавиш, выполняя по одному нажатию в сек. на протяжении гугол лет. Термин «гугол» означает огромное количество времени, после чего Вселенная погрузится во тьму, и положит конец любой жизни.

Изменяя эти переменные, исследователи смогли провести расчеты о том, сколько времени потребуется для создания различных произведений в различных временных рамках. Результаты показали, что воспроизвести полные произведения Шекспира, используя 200 тыс. шимпанзе за гугол лет, просто невозможно. Вероятность этого успеха равна нулю. Однако один шимпанзе, печатающий на 30-клавишной клавиатуре, имеет 5% вероятности напечатать слово «бананы» в течение своей жизни.

«На самом деле, нам бы очень повезло, если бы мы смогли получить весь текст детской книги «Любопытный Джордж» из 1 800 слов к концу существования Вселенной» — отмечают ученые. Расчеты команды показывают, что вероятность этого составляет 6.4 x 10^{-15043}.

Исследователи утверждают, что это открытие классифицирует теорему как парадокс, подобно другим случаям, когда бесконечные и конечные сценарии приводят к противоречивым результатам. К таким случаям относятся Санкт-Петербургский парадокс, связанный с бесконечными выигрышами в игре, в которую никто не хотел бы играть; парадокс Зенона, в котором говорится, что объект, преодолевающий бесконечное расстояние, никогда не сможет достичь цели; и парадокс Росс-Литтлвуда, который утверждает, что вазу можно заполнить бесконечным количеством шариков. Никакой из этих сценариев не работает в реальном мире, и это, как продемонстрировали Вудкок и Фаллетта, также относится к теореме о бесконечных обезьянах.

«Невозможно, даже при увеличении скорости печати или росте популяции шимпанзе, достичь таких масштабов, что труд обезьян когда-либо станет жизнеспособным инструментом для создания письменных произведений, выходящих за рамки тривиальных», — пишут они в своей статье.

Новое исследование показало, что шимпанзе и люди имеют много сходств в способах общения. Они быстро обмениваются идеями, предпочитая жесты звукам. Реакции шимпанзе на жесты сопровождаются паузами продолжительностью до секунды, а некоторые ответы бывают практически мгновенными, например, когда шимпанзе перебивают друг друга при споре. Это свидетельствует о возможном общем эволюционном развитии в формировании коммуникативных моделей у человека и шимпанзе.