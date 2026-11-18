Экспериментальная таблетка AR1001 замедлила снижение памяти и когнитивных функций на 31% у пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера. Результаты третьей фазы клинических испытаний назвали многообещающими, однако специалисты призывают не торопиться с выводами.

Allison Saeng, Unsplash

Препарат AR1001, разработанный южнокорейской компанией AriBio, может стать новым способом лечения болезни Альцгеймера. Согласно результатам международного исследования, лекарство замедлило ухудшение когнитивных функций почти на треть у пациентов на ранней стадии заболевания.

Испытания третьей фазы проходили в 13 странах, в том числе в Великобритании. Наиболее заметный эффект исследователи обнаружили среди 604 участников, которые не принимали другие препараты для лечения болезни Альцгеймера. В этой группе AR1001 замедлил ухудшение состояния на 31%.

При этом в общей группе пациентов, включая тех, кто одновременно принимал другие лекарства от болезни Альцгеймера, статистически значимого результата получить не удалось.

AR1001 относится к группе ингибиторов фосфодиэстеразы-5 (ФДЭ-5). К этому же классу относятся препараты для лечения эректильной дисфункции, в том числе Виагра.

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Лекарство помогает расслаблять кровеносные сосуды и улучшать кровоток. По словам исследователей, AR1001 может не только увеличивать приток крови к мозгу, но и воздействовать на клеточные механизмы, связанные с памятью и обучением.

В отличие от ряда существующих препаратов, которые воздействуют на амилоидные белки, AR1001 использует другой механизм. Его предполагается принимать в виде одной таблетки ежедневно.

Результаты исследования вызвали интерес у независимых экспертов. Профессор Эдинбургского университета Тара Спирс-Джонс назвала их «очень многообещающими». По ее словам, препарат может влиять сразу на несколько процессов, поддерживающих работу мозга.

Директор по исследованиям Alzheimer’s Research UK Шеона Скейлс также назвала результаты обнадеживающими. Она подчеркнула, что изучение альтернативных механизмов воздействия на болезнь особенно важно, поскольку Альцгеймер остается сложным заболеванием, для которого пока нет универсального лечения.

Заместитель директора Общества Альцгеймера Ричард Окли отметил, что за год испытаний препарат продемонстрировал способность замедлять ухудшение памяти и когнитивных функций. Зарегистрированные побочные эффекты, по его словам, в основном были легкими или умеренными.

Вместе с тем эксперты подчеркивают: полученные данные пока не означают, что препарат готов к широкому применению. Необходимо провести дополнительные исследования, тщательно оценить безопасность и эффективность лекарства, а также дождаться проверки со стороны регулирующих органов.

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная причина деменции. По прогнозам, к 2050 году с этим заболеванием могут жить около 153 миллионов человек во всем мире.

Появление AR1001 может открыть новое направление в лечении болезни, особенно если дальнейшие исследования подтвердят его эффективность. Однако специалисты отдельно предупреждают: несмотря на принадлежность к той же группе препаратов, что и Виагра, использовать ее для профилактики или лечения болезни Альцгеймера нельзя.

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