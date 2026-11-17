Непрерывное лечение леканемабом может замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера на ранних стадиях. Об этом свидетельствуют новые пятилетние результаты расширенного исследования Clarity AD, представленные 16 ноября 2026 года на международной конференции Clinical Trials on Alzheimer’s Disease (CTAD 2026).

Hector Reyes, Unsplash

Компании Eisai и Biogen сообщили, что положительный эффект лечения продолжал накапливаться с течением времени. В исследовании участвовали пациенты с ранней стадией болезни Альцгеймера, получавшие леканемаб — препарат на основе антител к протофибриллам бета-амилоида.

Согласно представленным данным, после пяти лет непрерывного лечения леканемабом относительный риск перехода на следующую стадию болезни оказался на 36% ниже по сравнению с естественным течением заболевания, оцененным на основании данных исследования ADNI.

За пять лет переход от легких когнитивных нарушений к легкой деменции или от легкой к умеренной деменции наблюдался у 61,9% пациентов, получавших леканемаб. Для сравнения, в группе естественного течения заболевания этот показатель составил 77,5%.

Кроме того, риск прогрессирования от ранней стадии болезни Альцгеймера до умеренной или тяжелой деменции оказался ниже на 49% по сравнению с данными ADNI.

Читайте также Новый метод помог ослабить симптомы болезни Альцгеймера

Исследователи также отметили, что различия между пациентами, получавшими препарат, и показателями естественного течения заболевания увеличивались с каждым годом наблюдения.

Особое внимание исследователи уделили пациентам с низким уровнем тау-белка в головном мозге. Такой показатель может свидетельствовать о более ранней биологической стадии заболевания.

Через пять лет лечения у 66% этих пациентов не было зафиксировано ухудшения по шкале CDR-SB, оценивающей выраженность когнитивных нарушений и влияние заболевания на повседневную жизнь. При этом у 62% участников наблюдалось улучшение показателей.

Положительная динамика отмечалась и по другим параметрам: у 55% пациентов не было ухудшения когнитивных функций, а у 52% наблюдалось улучшение. По показателям повседневной активности у 69% участников не отмечалось ухудшения, а у 62% зафиксировано улучшение.

Эти результаты указывают на то, что начало лечения на ранней стадии заболевания может иметь значение для сохранения когнитивных функций и самостоятельности пациентов в долгосрочной перспективе.

По данным компаний, за пять лет непрерывного применения леканемаба новых сигналов безопасности выявлено не было.

Одним из известных рисков терапии остаются амилоид-ассоциированные изменения на МРТ (ARIA), которые могут сопровождаться отеком или скоплением жидкости в головном мозге. Чаще всего ARIA-E возникали в первые шесть месяцев лечения.

Частота таких изменений постепенно снижалась: если в первые 12 месяцев она составляла 13,5%, то в последующие годовые периоды — 3,6%, 1,1%, 1,3% и 0,6%.

Результаты исследования Clarity AD дополняют данные о долгосрочном применении леканемаба и подчеркивают важность ранней диагностики болезни Альцгеймера и своевременного начала терапии.

При этом важно учитывать, что пятилетние результаты получены у пациентов, продолжавших лечение в рамках расширенного исследования, а сравнение с естественным течением заболевания проводилось по внешним базам данных ADNI и BioFINDER, а не с параллельной контрольной группой, получавшей плацебо все пять лет.

Леканемаб разрабатывается компаниями Eisai и Biogen. Eisai отвечает за глобальную разработку и регистрацию препарата, а обе компании совместно занимаются его коммерциализацией.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.