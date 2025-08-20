Отключения мобильного интернета из-за атак беспилотников стали новой реальностью для жителей многих регионов. Чтобы не потерять связь, пользователи массово обращаются к бесплатным точкам Wi-Fi, но это может быть опасно. Экспертные советы о том, как сохранить кибербезопасность в общественном онлайн-пространстве, — в материале «Инка».

Unsplash

Эксперт F6 Сергей Золотухин рассказал, как не стать легкой добычей злоумышленников при отключении мобильного интернета и где публичный Wi-Fi может обернуться ловушкой.

В первую очередь он предупреждает: злоумышленники активно используют уязвимости публичных сетей, чтобы перехватывать данные. Если вариантов кроме общественного Wi-Fi нет, стоит помнить о ключевых рисках.

Главные советы эксперта:

остерегайтесь фейковых точек доступа, которые дублируют названия известных сетей;

не подключайтесь к «Free Wi-Fi» без регистрации — это частая приманка киберпреступников;

избегайте работы с конфиденциальной информацией в людных местах и защищайте экран от посторонних глаз.

По словам Золотухина, смартфоны могут автоматически подключаться к знакомым сетям, что делает пользователя легкой целью. Чтобы снизить риск, лучше отключить функцию автоподключения и пользоваться только проверенными точками — например в отеле или кафе, где реквизиты подключения можно уточнить у персонала.

В компании F6 — разработчике технологий для борьбы с киберпреступностью, предотвращения и расследования киберпреступлений в России и за рубежом, напоминают: даже легитимные сети не гарантируют полной безопасности. Поэтому в общественном Wi-Fi не стоит авторизоваться в сервисах, вводить пароли или оплачивать покупки с карты.