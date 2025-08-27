Скидки на иностранные товары на маркетплейсах надо ограничить, поскольку в условиях конкуренции с китайскими аналогами отечественный производитель находится в проигрышном положении. Об этом заявил директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Артур Гафаров на конференции «Цифровые платформы и предприниматели — что осталось вне регулирования?», передает корреспондент «Инка».

growtika / Unsplash

Гафаров рекомендовал рассмотреть это предложение в рамках доработки закона о цифровых платформах, принятого в июле.

Он отметил, что сейчас соперничество на маркетплейсах идет не между российскими товарами, а между российскими и зарубежными, которые по большей части поставляются из Китая, или же между китайскими. Он назвал такую ситуацию «не вполне здоровой» и добавил, что ограничение скидок на зарубежные товары поможет поддержать российских производителей и стимулировать спрос на их продукцию.

Эксперт назвал сложившуюся ситуацию одной из причин массовой ликвидации бизнесов на маркетплейсах — отечественные товары проигрывают конкуренцию китайским, поскольку их производители не могут перебить более низкую цену импортной продукции «большую часть которых, как правило, ввозят нелегально».

Гафаров также рассказал о выживаемости малых и средних предприятий (МСП) из разных регионов России в сфере онлайн-торговли. Согласно результатам исследования АНО «Институт развития предпринимательства и экономики», с 2021 по 2024 год количество новых онлайн-продавцов выросло в два-три раза, а число ликвидированных — до 11 раз. Абсолютных показателей эксперт не назвал.

»Такая динамичная отрасль, как онлайн-торговля, характеризуется активной рождаемостью интернет-торговцев и еще более активной смертностью». — заключил Артур Гафаров, добавив, что сфера е-соmmerce дисбалансирована по сравнению с другими форматами розницы, которые продемонстрировали стабильные показатели «рождаемости и смертности» в выбранный период.