Минэкономразвития совместно с Минпромторгом, Минцифры и под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко подготовило финальную версию законопроекта о платформенной экономике. Об этом сообщают РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости».

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Документ, который правительственная комиссия рассмотрит 30 июня, устанавливает правила для маркетплейсов и агрегаторов услуг. Среди требований: идентификация продавцов через ЕСИА, прозрачность договоров, уведомление продавцов о санкциях за три дня, запрет искажения сортировки товаров, право покупателей на возврат через пункты выдачи и взаимодействие с налоговыми органами.

Финальная версия также обязывает платформы уведомлять партнеров об изменениях условий, ухудшающих их положение (например, увеличение комиссии), за 45 дней. Ограничение частоты изменений оферты заменено на адаптационный период. Скидки ниже минимальной цены продавца требуют активного согласия. Закон вступит в силу 1 марта 2027 года (вместо 1 марта 2026 года).

По данным «Ведомостей», в финальную версию также включена норма, разрешающая маркетплейсам продавать товары 18+ (энергетики, пиротехнику, книги) при условии подтверждения возраста через единую биометрическую систему (ЕБС). При этом запрет на онлайн-продажу алкоголя и табака сохраняется, уточнил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

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Представитель Wildberries&Russ поддержал идею биометрии для торговли чувствительными товарами, но назвал обязательную идентификацию через ЕБС для всех пользователей избыточной. В компании добавили, что в целом документ сбалансирован и позволит подготовиться к новым требованиям.

В «Яндекс Маркете» подчеркнули, что онлайн-торговля требует прозрачных правил. Там считают целесоообразным вернуть в законопроект пункт, ограничивающий инвестиции маркетплейсов в скидки. Представитель Ассоциации цифровых платформ добавил, что законопроект устраняет правовые риски, вводя понятие платформенной занятости и закрепляя гражданско-правовой характер отношений между исполнителями и платформами, а также фиксируя основные критерии и зону ответственности для всех участников рынка.