Охлаждение российской экономики, необходимость удержания специалистов при дефиците кадров и повсеместное распространение новых технологий задают новый вектор развития рынка и требуют адаптации со стороны бизнеса и соискателей. Управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков, проанализировал тренды и изменения рынка труда в уходящем 2024 году и поделился с редакцией Inc. прогнозами на 2025 год.

Дефицит квалифицированной рабочей силы остается одной из главных проблем российского рынка труда. Этому способствует также снижение количества трудоспособного населения, вызванное демографической ямой 1990-х годов.

По статистике Росстата, за 10 лет численность молодежи в возрасте 20–34 лет сократилась на 26%, а доля сотрудников в возрасте от 20 до 24 лет снизилась на 7%. Рынок труда покидает больше людей, чем приходит на замену. Особенно остро тенденция ощущается в условиях активного роста вакансий.

По мнению Пучкова, в ближайшие годы трудоспособное население продолжит сокращаться, что создаст дополнительные вызовы для работодателей. Потребность в квалифицированных специалистах, особенно в сферах строительства и промышленности, останется высокой в долгосрочной перспективе.

В перспективе спрос компаний на новых сотрудников может снизиться. Это связано с сокращением числа инвестиционных проектов и замедлением темпов расширения бизнеса из-за охлаждением экономики.

Таким образом, рост числа вакансий в ближайшие месяцы может замедлиться, что приведет к постепенному сбалансированию рынка труда. Дефицит кадров сохранится, но станет менее выраженным, считает эксперт.

Пучков отмечает, что изменение потребности в найме будет зависеть от отрасли предприятия. В капиталоемких секторах, таких как строительство и девелопмент, сокращение числа новых проектов может привести к снижению темпов найма.

При этом, считает эксперт, в розничной торговле и пищевом производстве спрос останется стабильным. Как следствие, на фоне меняющихся запросов бизнеса ожидается переток кадров между отраслями рынка.

Рост зарплатных ожиданий со стороны соискателей продолжится как минимум в рамках значений инфляционного роста. По прогнозу Пучкова, вместе с этим сохранится и тренд на увеличение зарплатных предложений со стороны работодателей.

Аналитики «Авито Работы» выяснили, что 35% россиян надеются получить повышение в ближайшем году, причем каждый десятый (10%) уверен, что это произойдет. Компании, которые не предложат сотрудникам конкурентные условия труда, могут столкнуться с увеличением текучести кадров.

Внимание руководителей уже сегодня сфокусировано на развитии и удержании сотрудников. Помимо прочего, делается это за счет нематериальных аспектов, таких как улучшение условий труда, создание дополнительных возможностей для профессионального роста и развитие бренда работодателя.

Исследование показало, что, помимо денежных бонусов, работающим россиянам также важны наличие в компании бесплатного медицинского страхования и ДМС (38%), дополнительные выходные или отпускные дни (34%), гибкий график или удаленный формат работы (30%).

Возможность обучения или переобучения для сотрудников стала одним из инструментов развития и удержания штата. Согласно исследованиям, в третьем квартале 2024 года количество вакансий с упоминанием возможности переобучения выросло в 3,2 раза при сравнении с прошлым годом.

Также работодатели стали чаще предлагать соискателям различные бонусы в дополнение к окладу — бесплатное питание (+71%), оплату транспортных расходов (+64%) и ДМС (+51%).

Пучков отмечает, что технологии искусственного интеллекта перестали ограничиваться только IT-сектором и стали неотъемлемой частью рынка труда. Рекрутеры внедряют языковые модели для описания вакансий и автоматизированного отбора кандидатов, что ускоряет процесс найма, особенно в сегменте массовых профессий.

Соискатели также активно используют ИИ при трудоустройстве. По результатам опроса, 19% респондентов признались, что применяли технологии искусственного интеллекта для подготовки резюме или прохождения этапов отбора. При этом 70% из тех, кто обращался к ИИ, отметили, что эти инструменты помогли им.

Тем не менее растущая роль ИИ создает новые вызовы для обеих сторон, так как в перспективе это может привести к усложнению оценки реальных навыков соискателей, особенно если они используют ИИ при составлении резюме. Кроме того, возникает повышенная конкуренция между теми кандидатами, кто освоил эти инструменты, и теми, кто не использует новые технологии при трудоустройстве.

В этой ситуации перед всеми участниками процесса встают новые задачи. Для рекрутеров это более точная и справедливая оценка кандидатов, а для соискателей — проявление навыков при личном общении с рекрутерами.

Ранее сообщалось, что Правительство утвердило предложение Минтруда об увеличении квоты на зарубежных сотрудников в 1,5 раза. Это связано с дефицитом кадров и использованием импортного высокотехнологичного оборудования. В 2025 году квота составит почти 235 тыс. разрешений для привлечения квалифицированных иностранных работников, которые могут приезжать в Россию по визе.