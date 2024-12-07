Правительство утвердило предложение Минтруда об увеличении квоты на зарубежных сотрудников в 1,5 раза. Это связано с дефицитом кадров и использованием импортного высокотехнологичного оборудования, сообщает РБК со ссылкой на документ.

В 2025 году квота составит почти 235 тыс. разрешений для привлечения квалифицированных иностранных работников, которые могут приезжать в Россию по визе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин и разместил на правовом портале.

В документе указано распределение мигрантов по профессионально-квалификационным группам. На первом месте находятся «другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий» — 74,1 тыс. человек. Второе место занимают рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и строительно-монтажных работах, — 43,1 тыс. человек. Третье место у операторов, аппаратчиков, машинистов и слесарей-сборщиков стационарного оборудования — 29,1 тыс. человек. Меньше всего планируется привлечь из-за рубежа в области здравоохранения, сельскохозяйственных и биологических наук — всего 157 человек.

Количество разрешений увеличилось в 1,5 раза по сравнению с предыдущими годами: в 2024 году потребность в найме визовых мигрантов составила 155,9 тыс. человек, в то время как в 2023 году, когда она оценивалась в 124 тыс. человек.

В проекте постановления, подготовленном Минтрудом среди причин привлечения иностранной рабочей силы указаны нехватка квалифицированных кадров в регионах и запуск импортного оборудования, требующего обслуживания и наладки. Планируется, что мигранты будут активно задействованы в таких проектах, как строительство газопровода «Сила Сибири» и газоперерабатывающего кластера в Усть-Луге.

Квота формируется на основе заявок, поступающих от субъектов страны, и зависит от заявлений работодателей. Эти заявки должны пройти одобрение региональной межведомственной комиссии, в которую входят представители различных министерств, включая МВД, Минпромторг, Минсельхоз, Минтранс, Минэкономразвития, Минстроя, Минвостокразвития и Роструд.

Основная цель этой квоты заключается в регулировании рынка труда и контроле численности иностранных сотрудников, работающих на территории страны. Квоты распространяются исключительно на иностранцев, прибывающих в страну по визе, и определяют допустимый объем привлечения рабочей силы по различным профессионально-квалификационным группам с учетом текущей политической, экономической, социальной и демографической ситуации. Объем квот устанавливается на основе предложений региональных властей и может увеличиваться на 50% для создания резерва.

Ранее Госдума на заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете организации и проведения посредниками экзаменов для иностранных граждан. Правительство России будет определять перечень образовательных организаций, уполномоченных на проведение экзамена, на основании предложений Минобрнауки по согласованию с МВД РФ и Рособрнадзором.