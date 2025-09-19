Тестирование сетей 5G эффективнее проводить в условиях плотной жилой и бизнес-застройки, заявил глава технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко журналу «Телеспутник».

Dena Skulskaya, Unsplash

По мнению специалиста в сфере связи Сергиенко, тестирование 5G целесообразнее всего проводить в зонах плотной бизнес- и жилой застройки. Он добавил, что технопарки могут быть площадками для таких испытаний, однако не обязательно ограничиваться ими.

В качестве примера Сергиенко привел Шэньчжэнь в Китае, где первые пилотные зоны стали основой для накопления практического опыта. При этом считает, что в целом развитие сотовой связи в России должно начинаться с устранения цифрового неравенства и обеспечения покрытия на автомобильных трассах и железных дорогах, а уже затем стоит сосредоточиться на внедрении 5G.

Ранее сообщалось, что в октябре государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрит вопрос о проведении тестов сетей 5G на диапазонах, задействованных сегодня для стандарта 3G. С инициативой выступил оператор «Вымпелком» (бренд «Билайн»), который намерен провести испытания в московском метро.