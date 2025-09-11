Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в октябре рассмотрит возможность тестирования сетей 5G на частотах, которые сейчас используются для стандарта 3G. Заявку подал оператор «Вымпелком», а тестирование планируется в московском метро, сообщают «Известия» со ссылкой на материалы комиссии. В Минцифры подтвердили получение заявки и ожидают от компании детали о целях пилотного проекта.

Unsplash

ГКРЧ планирует выделить полосы в диапазонах 1965–1980 МГц и 2155–2170 МГц для научных и опытных работ на принципах технологической нейтральности, что позволит применять эти частоты для новых стандартов связи. Эксперты отмечают, что такие диапазоны подойдут для покрытия автотрасс, небольших поселений и пригородов, а в крупных городах помогут повысить скорость и качество мобильного интернета за счет агрегации с другими спектрами.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков подчеркнул, что дополнительные частоты критически важны из-за дефицита ресурсов для 5G, а внедрение стандарта в России откладывается уже несколько лет из-за отсутствия свободных диапазонов и отечественного оборудования.

По словам генерального директора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, частоты около 2100 МГц уже успешно используются для 5G в США, обеспечивая баланс между скоростью и охватом. Основной барьер — резервирование «золотого» диапазона 3,4–3,8 ГГц для силовых ведомств, поэтому нужны адаптированные решения для альтернативных полос, добавил эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.

Участники рынка также указывают на фундаментальную проблему: часть 3G-диапазона уже передана под сети 4G/LTE. В «МегаФоне» предупредили, что перераспределение ресурсов от 4G к 5G может ухудшить качество связи для пользователей LTE без выделения новых спектров. Партнер ComNews Research Леонид Коник отметил, что 3G утратил актуальность, поскольку голосовую связь обеспечивает GSM, а интернет — 4G, но 5G окажется полезным в загруженных локациях вроде метро, где не мешает государственным системам.