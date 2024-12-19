2025 год может стать переломным для сферы управления персоналом, поскольку российский рынок труда продолжает адаптироваться к новым вызовам. Эксперт Moscow Business School, коуч и бизнес-тренер для руководителей и собственников бизнеса Лилия Абраменко рассказала редакции Inc. о стратегиях, которые помогут управлять персоналом в 2025 году.

В 2024 году уровень безработицы достиг рекордно низких значений — 2,4%. Это обострило конкуренцию за квалифицированных специалистов. Компании вынуждены переосмысливать подходы к взаимодействию с сотрудниками, делая акцент на вовлеченность, развитие и гибкость.

Абраменко считает, что традиционные методы руководства, основанные на контроле и жесткой иерархии, уже неэффективны. По ее словам, в 2025 году успешными станут компании, которые сделают ставку на поддержку сотрудников, развитие навыков и создание благоприятной корпоративной культуры.

«Сегодня работники ценят не только зарплату, но и ментальное благополучие. Это требует от HR-руководителей умения находить баланс между интересами бизнеса и ожиданиями сотрудников», — подчеркнула эксперт.

Одним из ключевых акцентов в управлении персоналом является предложение гибридных моделей работы. Причем удаленный формат и присутствие в офисе должны гармонично сочетаться. Это особенно важно для представителей поколения Z и миллениалов, которые ценят гибкость и баланс между работой и личной жизнью.

Также Абраменко считает необходимой цифровизацию HR-процессов. Использование платформ для анализа вовлеченности, автоматизации подбора персонала и обучения становится неотъемлемой частью работы не только крупных компаний, но и малого бизнеса, подчеркивает она.

Внимание нужно уделить и развитию универсальных навыков. К ним относится управление конфликтами, креативность, адаптивность и коммуникация. Они становятся критически важными в эпоху быстрых технологических изменений, считает эксперт.

Также все большее значение приобретает психологическая поддержка сотрудников. Компании начинают внедрять программы ментального здоровья и обучения лидеров культуре заботы о персонале. Эти инициативы помогают повысить лояльность сотрудников и снизить уровень выгорания.

Еще одним важным вызовом остается смена ожиданий молодых специалистов. Поколение Z требует прозрачности, осмысленности работы и возможностей для профессионального роста.

Развитие внутреннего потенциала работников, привлечение молодежи, гибкие форматы работы и автоматизация рутинных задач помогут справиться с дефицитом кадров.

«Компании, которые сделают ставку на обучение, гибкость и цифровизацию, смогут не только преодолеть дефицит на рынке труда, но и обеспечить себе устойчивое развитие в новом году», — заключила Абрамова.

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