Сегодня в России наблюдается острая нехватка кадров, что стало поводом для пересмотра HR-стратегий во многих компаниях. Новые реалии рынка труда требуют от работодателей новых подходов. Эксперты облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix, которая входит в HR-экосистему сервисов hh.ru, проанализировали более 500 реальных кейсов компаний и выделили топ-5 ошибок, которые мешали работодателям нанимать грамотных специалистов. Результаты исследования они предоставили редакции Inc.

По данным аналитиков hh.ru, с начала этого года в России было открыто на 20% больше вакансий, чем в 2023 году. Количество резюме выросло на 15%, при этом на одно предложение приходилось от 2 до 3,5 анкет, при норме для рынка труда от 4. Текущие показатели говорят о дефиците рабочей силы.

Острая нехватка персонала связана с демографией и сокращением численности населения. Сложная ситуация с трудовыми ресурсами продемонстрировала, что российскому бизнесу необходимо менять HR-процессы.

Директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина рассказала, что эксперты сервиса внимательно следили за практиками и подходами работодателей к подбору и удержанию персонала в сложной конкурентной среде. На основании наблюдений они выделили топ-5 ошибок, которые мешали работодателям нанимать специалистов:

подбор персонала с опорой на устаревшие факты и реалии прошлых лет;

завышенные и нереалистичные требования к сотрудникам;

отсутствие партнерства между нанимающим руководителем и рекрутером;

низкая скорость принятия решений;

игнорирование аналитики.

В HR-индустрии работа ведется на стыке бизнес-задач, социально-демографических трендов и актуальных аналитических данных. Специалистам необходимо постоянно следить за тем, как меняется ситуация с кадрами в целом по стране, в своем регионе и городе, и экстраполировать эти данные на свою компанию.

Работодателям также важно оценивать все эти тренды комплексно, иначе реальность рынка труда может оказаться диаметрально противоположной ожиданиям и HR-стратегии компании.

Наиболее распространенным поводом для отказа в приеме на работу (32%) является несоответствие навыков и квалификации кандидата требованиям вакансии. «Навыкоориентированный подход в подборе и развитии персонала — верная тактика, но применять ее нужно осознанно», — отмечает Хадина.

Еще одна ошибка заключается в том, что заказчики подбора полностью делегируют работу над вакансией HR-отделу, максимально отстранившись от процесса. Но эффективный процесс строится на партнерских отношениях рекрутера и нанимающего руководителя, на взаимной ответственности, считает Хадина.

Эксперты советуют уделять больше времени совместной подготовке к собеседованиям. Такую работу можно вести в специальных CRM-системах для подбора персонала.

На дефицитном рынке труда эффективно нанимают те, кто быстрее. Так, при поиске массового персонала непозволительно неделями думать и затягивать с ответом соискателю. А при поиске узких специалистов не стоит устраивать больше двух-трех раундов собеседований — за это время кандидат успеет выйди в другую компанию или просто потеряет к вам интерес.

Серьезной ошибкой также является игнорирование аналитики. Многие HR-специалисты по-прежнему больше опираются на свое чутье и интуицию, а не на цифры.

Сегодня HR-аналитика — это умение оценить рынок, рассчитать затраты и прогнозировать сроки найма, построить воронку подбора, проанализировать эффективность — обязательный компонент эффективной HR-стратегии.

Это подтверждают и требования к профессии. По статистике количество запросов на специалистов по подбору, умеющих вести HR-аналитику, в 2024 году выросло в полтора раза. Обязательными такие навыки указывают компании из отраслей, где в большей степени ощущается конкуренция за персонал.

Специалисты напоминают, что допустить роковую ошибку в работе с персоналом может любой работодатель. Разница между эффективными и неэффективными HR-процессами будет заключаться в готовности эти ошибки исправлять, меняясь в ответ на вызовы времени.

Как сообщалось ранее, низкий уровень безработицы в стране и дефицит специалистов повлияли на популярность вакансий подработки как среди работодателей, так и среди соискателей. Исследователи выявили высокий спрос на работников, которые рассматривают временную занятость. За год количество таких вакансий увеличилось на 98%.