«15-минутный город» — это концепция градостроительства, идея которой в том, что все необходимые для жизни услуги и инфраструктура должны находиться в пределах 15 минут пешком или на велосипеде от дома любого его жителя. Такие мини-города включают в себя магазины, школы, медицинские учреждения, парки и другие важные объекты.

Целью этой концепции является создание более удобной, устойчивой и экологически чистой городской среды, способствующей снижению зависимости от автомобилей, улучшению качества воздуха и жизни горожан. Кроме того, 15-минутные города предполагают более активное вовлечение жителей в жизнь своих сообществ и развитие местной экономики. Эта модель уже применяется в Париже, Барселоне и других городах.

«Одним из главных трендов во всем мире является формирование среды с учетом и вокруг интересов и нужд человека. К этому тренду относится идея 15-минутных городов, — рассказала директор департамента аналитики Nikoliers Людмила Герлиц. — Основой данной концепции являются такие факторы, как близость и доступность инфраструктуры, ее функциональное разнообразие, сбалансированная плотность города, цифровизация и забота о безопасности и здоровье жителей района».

Идея 15-минутных городов особенно актуальна в России. Окраины мегаполисов долгое время застраивались типовыми многоэтажками с доступным жильем, но отличались удаленностью от работы и социальной инфраструктуры.

Вкупе с неэффективно используемыми существующими пространствами это способствовало росту площади городских территорий и объема маятниковой миграции, а также дисбалансу между плотностью жилья и городской инфраструктурой, объяснила Герлиц.

В последние годы ситуация заметно изменилась. В первую очередь благодаря развитию комплексного подхода к строительству. Сейчас застройщики в редких случаях возводят исключительно жилые дома.

Намного чаще вокруг корпусов появляются социальные объекты, офисные здания и галереи стрит-ретейла. По мнению Герлиц, к концепции 15-минутного города сейчас можно отнести большинство строящихся крупных жилых комплексов.

Для предпринимателей размещение бизнеса в 15-минутном городе имеет ряд преимуществ. Одним из главных является стоимость аренды площадок. Ставки на помещения в 150 кв. м. в жилых спальных районах в среднем на 37% ниже, чем в торговых центрах.

Как правило, в таких районах легче найти сотрудников среди местных жителей.

При этом селиться в мини-городах обычно предпочитают молодые семьи с детьми, для которых важна экологическая составляющая локации. Таким образом у предпринимателей есть возможность привлечь перспективные кадры, которым также выгодно работать рядом с домом.

Преимуществом также становится качество исполнения новостроек. В центральных районах предпринимателям часто приходиться выбирать между доступной стоимостью и качеством помещений. Девелоперы мини-городов предлагают альтернативный выход. Аренда в их проектах дешевле, чем в центре города, а сами помещения новые и выполнены с расчетом на бизнес разных сфер и форматов.

Единственной трудностью в размещении в жилом квартале для представителей бизнеса оказались бдительные жильцы, которые не дадут забыть о правилах и градостроительных нормах. Также стоит учесть, что практически 90% клиентов — это постоянные гости, то есть у бизнеса не остается права на ошибку. Но если завоевать их доверие, эта особенность мини-города становится очень выгодной.

Как сообщалось ранее, аналитики зафиксировали снижение доли акционных товаров в магазинах. Доля продаж таких товаров в третьем квартале снизилась до 39,6%, что стало минимальным показателем с 2020 года. Эксперты связывают такую динамику с переходом торговых сетей к стратегии every day low price, в результате которой низкие цены на отдельные категории товаров фиксируются на долгий срок.