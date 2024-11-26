Аналитики зафиксировали снижение доли акционных товаров в магазинах, сообщили «Ведомости». Доля продаж таких товаров в третьем квартале снизилась до 39,6%, что стало минимальным показателем с 2020 года. Эксперты связывают такую динамику с переходом торговых сетей к стратегии every day low price, в результате которой низкие цены на отдельные категории товаров фиксируются на долгий срок.

На онлайн-рынке доля промо-товаров в рамках краткосрочных акций также снизилась По сравнению с прошлым годом показатель уменьшился на 5,8%, до 64,3%. При этом размер скидки также сократился с 19,7% в третьем квартале прошлого года до 17,4% за тот же период 2024 года.

По мнению директора по аналитике и консалтингу Nielsen Марины Волковой, ретейлеры «переключаются» на стратегию every day low price (EDLP), то есть фиксируют низкие цены на отдельные категории FMCG-товаров (то есть те, которые частные лица приобретают для собственного потребления в течение короткого периода использования) на долгий срок, в результате чего покупатели начинают воспринимать такую цену как обычную.

Так, в некоторых категориях доля EDLP стремительно растет. Например, в шоколадных плитках она достигает 40%, а в сухих завтраках и кормах для животных — около трети.

По мнению председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева, снижение доли промоакций в торговых сетях связано с влиянием формата жестких дискаунтеров и с растущей долей собственных торговых марок, которые позволяют фиксировать низкие цены на долгий срок.

Волкова считает, что в сегменте товаров повседневного спроса в 2025 году стратегия EDLP будет только усиливаться и станет основной при формировании промоакций. «Мы увидим не просто активизацию этой стратегии, но и следующий шаг с точки зрения управления промо — внедрение краткосрочных скидок внутри долгосрочных, то есть снижение цен от уровня уже сниженной цены», — заявила она.

Напомним о недавнем исследовании, в котором выяснилось, что в связи с растущими расходами на рекламу более половины российских предпринимателей малого и среднего бизнеса увеличили или планируют увеличить стоимость своих товаров и услуг. Основные причины поднятия цен — необходимость в диверсификации и потребность в увеличении прибыли.