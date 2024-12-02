Компания KEY CAPITAL провела масштабное исследование, охватившее 30 жилых проектов в 12 странах и более чем в 20 городах мира. Цифровой детокс, experiential living и трансформируемые пространства — эксперты выявили шесть ключевых трендов, которые меняют правила игры на рынке недвижимости и формируют будущее жилья. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

1. Поляризация и новые модели владения

Разрыв между богатыми и бедными, а также смена приоритетов у разных поколений создают потребность в различных типах жилья — от элитного до доступного. Это способствует развитию альтернативных форм собственности: аренда с правом выкупа, квартира по подписке, коливинг для людей разного возраста.

Яркие примеры — коливинг MiniLiving (Шанхай, Китай), ориентированный на совместное проживание и гибкое использование пространства, и многоквартирный комплекс 1 Java Street (Нью-Йорк, США) с долей доступного жилья, созданного по программе «Доступное жилье в Нью-Йорке». Также стоит отметить Shobha ONE (Дубай, ОАЭ) и Ellington Beach House (Дубай, ОАЭ) — примеры премиального жилья с фокусом на сервис и инфраструктуру.

Взгляд из России

Поляризация спроса. В России, как и во многих других странах, наблюдается тенденция к поляризации спроса на жилье. Растет интерес как к элитным объектам недвижимости, так и к более доступным вариантам.

В России, как и во многих других странах, наблюдается тенденция к поляризации спроса на жилье. Растет интерес как к элитным объектам недвижимости, так и к более доступным вариантам. Аренда или покупка. В России аренда жилья традиционно более развита, чем другие формы владения недвижимостью. Однако постепенно появляются новые проекты, такие как коливинги и апарт-отели.

В России аренда жилья традиционно более развита, чем другие формы владения недвижимостью. Однако постепенно появляются новые проекты, такие как коливинги и апарт-отели. Государственные программы. Программы доступного жилья в России существуют, но их эффективность и масштаб пока не могут сравниться с зарубежными аналогами.

2. Цифровой детокс

В мире, где технологии стали частью повседневной жизни, возможность отдохнуть от цифрового шума и насладиться тишиной становится настоящей роскошью. Эта тенденция находит отражение в архитектуре и дизайне жилых пространств: появляются зоны, свободные от гаджетов, с акцентом на натуральные материалы, тактильные ощущения и возможность наслаждаться моментом.

Примером может служить проект EZ Parque da Cidade (Сан-Паулу, Бразилия) с квартирами, ориентированными на три стороны света, что максимизирует естественное освещение и вид на окружающую природу.

Также можно отметить проекты с обширными зелеными зонами, такие как Camden Goods Yard (Лондон, Великобритания), где 40% территории отведено под озеленение.

Взгляд из России

Стремление к уединению. В России растет спрос на места, где можно отдохнуть от потока информации. Это отражается в популярности загородной недвижимости и квартир с продуманными планировками, предусматривающими зоны для релаксации.

В России растет спрос на места, где можно отдохнуть от потока информации. Это отражается в популярности загородной недвижимости и квартир с продуманными планировками, предусматривающими зоны для релаксации. Эко-тренд. Использование натуральных материалов в интерьере становится все более популярным в России, хотя пока не достигло уровня глобального тренда.

Использование натуральных материалов в интерьере становится все более популярным в России, хотя пока не достигло уровня глобального тренда. Цифровой детокс. Хотя концепция еще не так широко распространена среди российских застройщиков, она постепенно проникает в премиальный сегмент.

3. Experiential Living: жилье как источник впечатлений

Концепция experiential travel («туризм впечатлений») проникает и в сферу недвижимости. Теперь жилье рассматривается не просто как место для проживания, а как платформа для получения уникального опыта.

Архитектура, дизайн и инфраструктура жилого комплекса работают на создание особой атмосферы, которая способствует саморазвитию, творчеству и ярким впечатлениям. Жилой комплекс превращается в микрокосм, предлагающий максимум возможностей для интересной и насыщенной жизни.

В качестве примера можно привести CasaViva BKO (Сан-Паулу, Бразилия) с его инновационной Y-образной формой, обеспечивающей приватность и панорамные виды, а также One united national park (Нью-Йорк, США) с богатой инфраструктурой, включающей бассейны, кинозал, лаундж и рабочие пространства.

Необычный дизайн проекта Krøyers Plads (Копенгаген, Дания), возникшего в результате редевелопмента промышленной зоны, также создает уникальную атмосферу для жителей.

Взгляд из России

От функциональности к эстетике. В России постепенно меняется отношение к недвижимости. Сегодня при создании объектов большее значение придают дизайну и архитектуре.

В России постепенно меняется отношение к недвижимости. Сегодня при создании объектов большее значение придают дизайну и архитектуре. Развитие общественных пространств. В новых жилых комплексах появляются зоны для отдыха, занятий спортом и общения.

В новых жилых комплексах появляются зоны для отдыха, занятий спортом и общения. Цена вопроса. Пока что концепция жилья как источника впечатлений в большей степени реализуется в премиальном сегменте, доступном ограниченному кругу покупателей.

4. Умный дом 2.0

Сегодня технологии умного дома используются не только для комфорта, но и для экологичности, экономии ресурсов и проактивной безопасности. Системы управления энергопотреблением, предсказательная аналитика, автоматизация бытовых процессов и интеграция с экосистемой «умного города» — вот ключевые элементы этого тренда. Речь идет не просто об автоматизации, а о создании устойчивой и безопасной среды проживания.

Примерами служат EZ Parque da Cidade (Сан-Паулу, Бразилия) с его фокусом на естественное освещение и вентиляцию, The Сommons (Мельбурн, Австралия) — один из самых экологичных проектов в Австралии с использованием солнечной энергии и других «зеленых» технологий. Также стоит отметить такие проекты, как Shobha ONE (Дубай, ОАЭ) и Nexo Residences (Майами-Бич, США).

Взгляд из России

Растущий интерес. В России растет популярность технологий умного дома, особенно в новых домах.

В России растет популярность технологий умного дома, особенно в новых домах. Акцент на безопасность. Среди российских потребителей наиболее востребованы функции безопасности, например видеонаблюдение и системы контроля доступа.

Среди российских потребителей наиболее востребованы функции безопасности, например видеонаблюдение и системы контроля доступа. Экологический аспект. Пока что устойчивое развитие и энергоэффективность не являются главными критериями при выборе жилья в России, но постепенно набирают популярность.

5. Гибридные и адаптивные пространства

Вместо фиксированных планировок появляются пространства, которые можно трансформировать в зависимости от потребностей: для работы, отдыха, хобби или общения.

Все чаще встречаются помещения, которые выполняют несколько функций одновременно. Это не только коворкинги в жилых домах, но и мебель, которая может менять свою конфигурацию, а также перегородки, позволяющие легко изменять планировку квартиры.

В качестве примера можно рассмотреть MiniLiving (Шанхай, Китай), где разные этажи здания предназначены для разных видов активности: жилье, коворкинг, общественные пространства.

Также интересен проект CasaViva BKO (Сан-Паулу, Бразилия) с его независимыми апартаментами, не имеющими общих стен, что дает большую свободу в организации пространства.

Взгляд из России

Студии и евродвушки. Растет популярность студий и евродвушек, что говорит о повышенном спросе на более гибкие планировки.

Растет популярность студий и евродвушек, что говорит о повышенном спросе на более гибкие планировки. Трансформируемая мебель. Интерес к многофункциональной мебели, которая помогает экономить пространство, постепенно увеличивается.

Интерес к многофункциональной мебели, которая помогает экономить пространство, постепенно увеличивается. Коворкинги в жилых комплексах. В крупных городах все чаще можно встретить новостройки, где предусмотрены коворкинги.

6. Проектирование с заботой о человеке

Из-за быстрого ритма жизни и большого количества информации ментальное и физическое здоровье становятся особенно важными. Застройщики все больше внимания уделяют созданию пространств, которые способствуют благополучию людей, — зеленые зоны, спортивные площадки, места для отдыха и медитации, эргономичный дизайн, а также доступ к услугам, направленным на поддержание здорового образа жизни.

Жилой комплекс из места для проживания превращается в целую экосистему, которая помогает поддерживать гармонию тела и духа.

Примеры такого подхода — Camden Goods Yard (Лондон, Великобритания) с большим количеством зеленых насаждений, EZ Parque da Cidade (Сан-Паулу, Бразилия) с фокусом на естественное освещение и вентиляцию, а также The Commons (Мельбурн, Австралия) с его экологичными технологиями и общим огородом на крыше.

Взгляд из России

Повышение уровня осведомленности. В России растет интерес к здоровью и благополучию, что влияет и на рынок недвижимости.

В России растет интерес к здоровью и благополучию, что влияет и на рынок недвижимости. Элементы well-being в новостройках. Современные жилые комплексы все чаще включают в себя парки, спортивные площадки и детские центры, что говорит о развитии направления well-being дизайна.

Современные жилые комплексы все чаще включают в себя парки, спортивные площадки и детские центры, что говорит о развитии направления well-being дизайна. Комплексный подход. Пока в России редко можно встретить комплексный подход к концепции well-being при строительстве, но отдельные элементы этого тренда уже активно используются.

«Мы видим, как меняется парадигма рынка недвижимости, — отмечает Ольга Гусева, генеральный директор KEY CAPITAL. — На первый план выходят не только квадратные метры и местоположение, но и качество жизни, уникальный опыт, который может предложить жилой комплекс. Запрос на экологичность и энергоэффективность будет только усиливаться, стимулируя внедрение инновационных материалов и технологий, включая концепцию Zero energy buildings».

К началу декабря 2024 года десятка самых активных застройщиков России по объемам строительства жилья практически та же, что и месяц назад. Это следует из рейтинга «РБК-Недвижимости», который составлен на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). В нем учитываются строящиеся жилые дома и комплексы апартаментов из проектных деклараций на 1 декабря 2024 года.