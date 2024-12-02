К началу декабря 2024 года десятка самых активных застройщиков России по объемам строительства жилья практически та же, что и месяц назад. Это следует из рейтинга «РБК-Недвижимости», который составлен на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). В нем учитываются строящиеся жилые дома и комплексы апартаментов из проектных деклараций на 1 декабря 2024 года.

На начало декабря совокупный портфель текущего строительства российских девелоперов достиг 119,5 млн кв. м. Это на 0,4% больше, чем месяц назад, когда он составлял 118,9 млн кв. м. На десять крупнейших застройщиков приходится 22,37 млн кв. м, что составляет 18,7% в общем портфеле возводимых жилых проектов в России.

Первую строчку уже год удерживает ГК «Самолет». При этом ее доля рынка многоквартирного жилищного строительства в России постепенно сокращается. Максимальный показатель был отмечен в феврале 2024 года и составил 4,74%.

На начало декабря доля компании снизилась до 4,16%. Сейчас в ее портфеле 266 жилых домов (116 928 квартир) общей площадью 4,968 млн кв. м.

Второе место на протяжении года занимает ГК «ПИК». Компания строит 201 дом (99 071 квартира) общей площадью 4,095 млн кв. м и занимает 3,43% в общем объеме текущего строительства. Ее доля также снижается.

На третьей позиции «Группа ЛСР», занимающая 1,75% в общем объеме и возводящая 92 дома (54 231 квартиру) площадью 2,097 млн кв. м. Четвертое место досталось компании DOGMA, в активе которой 124 строящихся дома (45 443 квартиры) на 2,044 млн кв. м и доля в 1,71%.

Замыкает первую пятерку рейтинга ГК ФСК, которая строит 84 дома (40 681 квартиру) общей площадью 2,003 млн кв. м и занимает 1,68% в общем объеме.

По сравнению с данными на начало ноября, в составе топ-10 лишь одно изменение. В рейтинг снова вошла компания «ЮгСтройИнвест», поднявшись на четыре позиции. Сейчас она занимает девятую строчку. Компания MR Group из рейтинга выбыла, опустившись на одну строчку.

Кроме того, на одну строчку вниз опустилась Setl Group. Месяц назад у нее было девятое место, а сейчас компания замыкает рейтинг.

По сравнению с рейтингом годичной давности состав топ-10 не изменился — в него входили те же компании. Сильнее всего укрепили позиции компании «Точно» (была на девятом месте, а теперь стала шестой) и «Брусника» (была десятой, стала восьмой). Сильнее других снизились результаты компании Setl Group (была седьмой, стала десятой).

Напомним, что ранее эксперты подготовили обзор «О проектном финансировании строительства жилья в III квартале 2024 года». Согласно обзору, прирост портфеля кредитов застройщикам в третьем квартале 2024 года замедлился до 9% по сравнению с 13% во втором квартале. При этом он оставался на высоком уровне в связи с растущим объемом строящегося жилья.