Эксперты «Яндекс Аренды», «Циана» и «Домклика» проанализировали рост цен на арендные квартиры в 2024 году. Съемное жилье в России в среднем подорожало на 20% из-за недоступной ипотеки. Лидерами по росту стоимости стали Волгоград, Москва и Екатеринбург.

Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков сообщил, что в России в 2024 году медианная стоимость долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности выросла более чем на 20% и практически преодолела отметку в 30 тыс. руб. в месяц. В городах-миллионниках ставки за год достигли 37 тыс. руб.

Эксперт пояснил, что увеличение ставок было связано с перетоком части потребителей из сегмента покупки в аренду. «Платежи за съемное жилье часто значительно ниже, чем платежи за ипотеку, в частности, при покупке вторички», — объяснил он.

По данным «Циан.Аналитики», наибольший рост стоимости аренды жилья среди крупных городов России был зафиксирован в Волгограде. Там он составил 33%, а месячная плата за съем квартиры достигла 24,9 тыс. руб.

В Москве по итогам года аренда подорожала на 26%, а ее стоимость составила в среднем 67,9 тыс. руб. в месяц. В Екатеринбурге отмечается рост на 24%, до 35,7 тыс. руб., а в Челябинске — на 22%, до 26,6 тыс. руб. В Санкт-Петербурге аренда недвижимости подорожала на 21%, до 41,9 тыс. руб. в месяц.

По данным «Домклика», наименьший рост стоимости отмечен в Красноярском крае. Аренда жилья подорожала там на 10%, до 25,7 тыс. руб. в месяц. В Самарской области рост стоимости составил 14%, до 18,9 тыс. руб.

В связи с ростом спроса на арендное жилье сроки экспозиции арендных квартир в некоторых крупных городах России существенно сократились, отметил Жуков. Наиболее значительно они увеличились в Новосибирске (+58%) и Волгограде (+55%).

Таким образом, в 2024 году в Москве найти жильца в квартиру можно было в среднем за восемь дней, тогда как годом ранее этот показатель достигал 12 дней. В Уфе сроки сократились вдвое — с восьми до четырех дней.

В Казани срок экспозиции жилья уменьшился более чем на треть — с 14 до девяти дней. В Екатеринбурге он составил всего три дня против четырех дней годом ранее.

По прогнозам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, несмотря на активный рост прошлого года, в 2025 году рост арендных ставок в России будет не столь заметным как в предыдущие годы.

«Последние три года аренда дорожала существенно быстрее индексации заработных плат. С учетом замедления экономики компаниям все сложнее увеличивать выплаты сотрудникам, а именно это, в конечном итоге, и определяет поведение арендаторов на рынке», — отметил он.

Ранее сообщалось, что за 2024 год в России аренда и съем квартир всех типов подорожали до 31,4%. По прогнозам генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, в 2025 году ставки продолжат активно расти. Тенденция обусловлена инфляцией, отменой льготной ипотеки на первичном рынке, а также высокой ключевой ставкой.