За 2024 год в России аренда и съем квартир всех типов подорожали до 31,4%. По прогнозам генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, в 2025 году ставки продолжат активно расти. Тенденция обусловлена инфляцией, отменой льготной ипотеки на первичном рынке, а также высокой ключевой ставкой.

Рост стоимости аренды и съема квартир всех типов в 2024 году происходит активнее, чем в предыдущем. В 2023 году стоимость однокомнатных увеличилась на 22,2%, двухкомнатных — на 19,9%, а трехкомнатных — на 15,6%. В 2024 году рост составил 31,4%, 25,8% и 27,6% соответственно.

По словам Луценко, значительному увеличению стоимости аренды и съема способствовали инфляция и рост цен на товары. Это сподвигло поднять плату, а рост зарплат позволил арендаторам и нанимателям принять эти условия.

Луценко отметил также, что отмена льготной ипотеки на первичном рынке и высокая ключевая ставка спровоцировали потенциальных покупателей квартир начать или продолжить снимать жилье. В результате часть продавцов сняли объекты с продажи и перенаправили их на сдачу в аренду и наем, благодаря чему предложение на рынке увеличилось.

Наиболее активный рост ставок отмечен в промышленных городах. По словам Луценко, теперь снять среднюю однокомнатную квартиру за 13–16 тыс. руб. в месяц, как в 2023 году, нельзя ни в одном городе с населением более 300 тыс. человек. «В предстоящем году ставки продолжат расти, и довольно активно», — прогнозирует эксперт.

По данным аналитиков федерального портала, в среднем по России в 2024 году рост стоимости аренды и найма однокомнатных квартир составил 31,4%. Такое жилье подорожало за год во всех исследованных 70 городах. Сейчас однокомнатные квартиры сдаются в среднем за 27 259 руб. в месяц.

Больше всего цены на них выросли в Череповце (+71,8%), Курске (+69,5%), Орле (+65,5%), Чите (+63,6%) и Ижевске (+55,1%). Наименьший рост отмечен в Якутске (+2%), Мурманске (+5,5%), Махачкале (+6,3%), Новосибирске (+8,1%) и Грозном (+8,6%).

В Москве аренда и наем однокомнатных квартир подорожали на 24,6%, до 58 510 руб. в месяц, в Подмосковье — на 23,5%, до 36 518 руб. в месяц. Цены на такое жилье в Санкт-Петербурге выросли на 24,3%, составив 39 445 руб. в месяц.

Стоимость аренды и найма двухкомнатных квартир в целом по всем городам увеличились за год на 25,8%, до 33 476 руб. в месяц. Наиболее активно они выросли в Курске (+72,4%), Туле (+50,5%), Череповце (+49%), Кургане (+48,8%) и Ижевске (+48,3%). Минимальный рост продемонстрировали Мурманск (+0,6%), Якутск (+3,1%), Владивосток (+3,8%), Сургут (+4,8%) и Белгород (+8,2%).

Аренда и наем трехкомнатных квартир за год подорожали на 27,6%, до 42 258 руб. в месяц. Наибольший рост отмечен в Курске (+64,3%), Череповце (+55,1%), Ижевске (+50,3%), Барнауле (+46,3%), Волжском (+45,6%) и Архангельске (+45,6%). Меньше всего аренда и наем подорожали в Якутске (+1,5%), Мурманске (+2,9%), Краснодаре (+5,7%), а также во Владимире (+7,6%) и Севастополе (+8,8%).

Ранее нейросети проанализировали, как менялась средняя стоимость 1 кв. м в 50 городах России с самыми крупными рынками вторичного жилья. Исследование показало, что в 48 из них рост цен составил от 0,02% до 2,06%. При этом в двух городах наблюдалось незначительное снижение — от 0,07% до 0,2%.