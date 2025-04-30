Непонимание экономической выгоды является одним из основных барьеров перед внедрением искусственного интеллекта (ИИ) в промышленность, заявил генеральный директор ФГАУ «ФЦПР ИИ» Эдуард Шантаев на конференции «ИИПром — 2025».

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«Пока ты не поймешь, какую экономическую выгоду тебе это принесет, нецелесообразно внедрять такую технологию <…> Основным из барьеров является дороговизна и банальное непонимание экономического эффекта. Очень тяжело посчитать то, какой экономический эффект даст тебе технология искусственного интеллекта на перспективу один-три года», — отметил он.

Среди других барьеров Шантаев назвал дефицит кадров и высокую стоимость разработки решений на основе ИИ. Он также отметил, что в России не сформированы нормативная и методическая базы, в том числе в области стандартизации, «на том уровне, чтобы мы могли по понятным правилам работать с данными, работать с технологиями ИИ и развиваться».

Директор по корпоративным инновациям Фонда «Сколоково» Сергей Дутов в своей презентации в числе барьеров привел ситуацию, что компаниям из-за опасений по поводу утечки коммерческой тайны преимущественно нужны решения on-premise (развертываются на серверах предприятий, а не в облаке), что увеличивает расходы на аппаратную часть.

Кроме того, он указал на недостаток отраслевых данных и нежелание компаний ими делиться для обучения моделей, а также потребность в специалистах одновременно с компетенциями в профильной отрасли и информационных технологиях.

Эксперты также обратили внимание на угрозы, которые влечет за собой расширение использования ИИ. Применение технологий искусственного интеллекта принесет новые типы угроз, которые потребуют трансформации подходов к организации разработки программного обеспечения и тестирования, отметил в свою очередь руководитель Центра искусственного интеллекта Фонда перспективных исследований Руслан Бакеев.

В числе угроз он назвал чрезмерную зависимость от цифровых платформ и уязвимость систем к кибератакам, сокращение рабочих мест, адаптацию и переобучение к новым условиям производства.

Бакеев отдельно обратил внимание на ошибки в работе ИИ. «Количество этих ошибок неуклонно растет. Доверие к этим системам может выйти чуть ли не на первый план в ближайшее время», — добавил он.