Выбирая карьерную траекторию, стоит делать ставку на профессии с долгосрочной и устойчивой востребованностью на рынке труда. Такую рекомендацию дают эксперты платформы hh.ru, советуя ориентироваться на рейтинги специальностей, которые стабильно лидируют в запросах работодателей, пишет «Прайм».

Freepik

Ключевым трендом наступившего года станет повсеместная потребность в цифровой грамотности — от умения работать с искусственным интеллектом и специализированным программным обеспечением до управления сложным оборудованием и анализа больших данных. При этом технические компетенции должны дополняться «гибкими» навыками: адаптивностью, критическим мышлением и способностью к постоянному обучению.

Среди конкретных направлений, сохраняющих высокий спрос, аналитики выделяют IT-специальности. Ожидается, что продолжат лидировать разработчики программного обеспечения, эксперты по кибербезопасности, специалисты по большим данным и инженеры по машинному обучению — эти позиции доминировали в запросах компаний на протяжении 2025 года.

Параллельно с цифровыми профессиями сохраняется устойчивый спрос на высококвалифицированных рабочих, чья деятельность требует специальных технических допусков. Речь идет о сварщиках, слесарях, машинистах, монтажниках, автослесарях и механиках, без которых невозможно функционирование реального сектора экономики.

Наиболее перспективной карьерной стратегией становится сочетание цифровой грамотности с возможностью освоения сложных практических профессий, востребованных в производстве и инфраструктуре.