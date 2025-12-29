Самый частый успех 2025 года, который отметили 29% работающих россиян, — это уход с нелюбимой работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками hh.ru при подведении итогов года. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Отказ от работы в компании, где не сложились отношения, стал наиболее значимой позитивной переменой. Особенно эта тенденция проявилась среди женщин и молодежи 18–24 лет. Вторым по распространенности достижением оказалась возможность полноценного отдыха в отпуске — этот вариант указали 26% респондентов, причем он был особенно важен для жительниц Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.



Молодежь 18–24 лет чаще других отмечала успехи в поиске новой работы и освоении новых профессий (38%), тогда как респонденты 25–34 лет чаще добивались повышения заработной платы (25%).

В географическом разрезе наибольших успехов в трудоустройстве достигли жители Дальневосточного федерального округа (36%), а в Северо-Западном федеральном округе чаще всего фиксировали уход с неподходящей работы (40%). Наиболее активно меняли место работы специалисты сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, административный персонал и сотрудники отделов продаж.

Основные проблемы рабочего года

Наряду с успехами в отчетах респондентов зафиксированы системные проблемы. Разочарование в компании или работе испытали 58% опрошенных, причем эта проблема была наиболее выражена среди молодежи 18–34 лет.

С профессиональным выгоранием столкнулись 46% участников опроса. В сферах туризма и общественного питания этот показатель достиг 75% среди специалистов.

Женщины чаще мужчин сообщали о проблемах со здоровьем и чрезмерных переработках. Мужчины несколько чаще отмечали ухудшение условий труда и отказы в повышении заработной платы.

Наибольший уровень разочарования в работе зарегистрирован в Кемеровской и Самарской областях, а также в Москве. В столице также зафиксирован один из наиболее высоких показателей профессионального выгорания, тогда как в Ростовской области эта проблема заняла первое место среди всех неудач года.