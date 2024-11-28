Эксперты Банка России подготовили обзор «О проектном финансировании строительства жилья в III квартале 2024 года». Прирост портфеля кредитов застройщиков в третьем квартале оставался на высоком уровне. Общий объем проектного финансирования превысил 8 трлн руб.

Согласно обзору, прирост портфеля кредитов застройщикам в третьем квартале 2024 года замедлился до 9% по сравнению с 13% во втором квартале. При этом он оставался на высоком уровне в связи с растущим объемом строящегося жилья.

На счета эскроу поступило 1,2 трлн руб., что на 24% меньше, чем в предыдущем квартале. При этом аналитики отмечают, что во втором квартале значительный объем поступлений был обусловлен повышенным спросом на фоне завершения «Льготной ипотеки» и изменения условий «Семейной ипотеки» с июля 2024 года.

Остаток средств на счетах эскроу за квартал увеличился на 3% и достиг 7 трлн руб. Поскольку кредиты росли быстрее поступлений на счета эскроу, уровень покрытия снизился на 7%, но пока сохраняется на достаточно высоком уровне в 81%.

В результате снижения покрытия эскроу, а также общего роста ставок средневзвешенная ставка по кредитам застройщикам выросла до 7,9% годовых, однако остается существенно ниже рыночных.

Напомним, что в сентябре 2024 года был проведен онлайн-опрос среди региональных застройщиков, чтобы выяснить, какие проблемы сегодня наиболее остро стоят перед отраслью. Результаты показали, что это увеличение себестоимости строительства: в сентябре проблему ставили в приоритет 69,9% опрошенных. Также значительно усилилась тревога за макроэкономическую нестабильность и долгосрочное планирование.