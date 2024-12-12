Эксперты рассказали о стилях, материалах и технологиях строительства загородных домов, которые будут актуальны в 2025 году. Главными трендами, по их мнению, станут культурная идентичность, экоминимализм и быстрые технологии строительства. Также на российском рынке появится больше хобби-поселков и домов мини-формата.

По мнению экспертов, в следующем году в загородной архитектуре акцент будет сделан на поиске инновационных подходов для выражения культурной идентичности. Сооснователь архитектурного бюро Osetskaya.Salov Александр Салов считает, что архитектура должна отражать характер местности и культурные особенности, а не просто копировать традиционные элементы.

По его мнению, архитекторы и заказчики должны стремиться к переосмыслению традиций и к интеграции старых материалов с новыми функциями, создавая уникальный современный архитектурный язык.

Также в наступающем году в загородном строительстве будут активно использоваться новейшие технологии. Это позволит людям выезжать за пределы больших городов, при этом не теряя в комфорте и не жертвуя карьерой.

«Системы умного дома способны помочь плавно вписаться в смену обстановки, не теряя простоты ведения быта и возможности работать с комфортом», — говорит партнер архитектурного бюро Syntaxis Алексей Зародов.

Он рассказал, что в дизайне наблюдается тенденция к созданию решений, которые позволяют органично интегрировать умные устройства и датчики в окружающее пространство. Видимые элементы, как правило, сосредоточены на центральных панелях управления, которые становятся самостоятельными интерьерными акцентами либо могут быть замаскированы под предмет мебели или декора.

При этом Зародов отметил, что цифровизация загородного жилья целесообразна только для тех, кто хочет превратить дом в полноценный удаленный офис, или для кого новые изобретения — это стиль жизни. В остальных случаях достаточно базовых систем, поддерживающих основные рабочие и бытовые процессы по мере необходимости

Экоминимализм — еще один тренд 2025 года в загородной архитектуре. Ему свойственны лаконичность и открытость, которые можно создать, используя панорамное остекление. Домам будут свойственны плавные, органические линии, вдохновленные природными формами — волнами, горами, листьями и деревьями.

По мнению основателя и креативного директора Pergaev Bureau Сергея Пергаева, в 2025 году будут популярны цвета из природной спокойной цветовой гаммы, такие как бежевый, терракотовый, песочный, голубой и зеленый. Материалы отделки, по его словам, также актуальны натуральные — дерево, бетон, штукатурка, металлические панели.

Салов считает, что среди материалов наиболее популярны будут кирпич и дерево. По его мнению, на рынке будет представлено больше решений по домокомплектам, модульным конструкциям и префаб-панелям, то есть готовым элементам здания, изготовленным заводским способом.

Эксперт отмечает, что подобные технологии, ограничивая архитекторов в материалах, делают архитектуру более живой и отвечающей текущим потребностям.

Руководитель интерьерного отдела бюро T+T Architects Анастасия Абашева рассказала, что сейчас развивается формат тематических поселков для определенного профессионального, хобби- или возрастного комьюнити. Желающие приобрести загородную недвижимость в таких проектах подбираются так, чтобы их ценности совпадали с ценностями других покупателей.

Как отмечает Абашева, ключевую роль в этом вопросе играют маркетинг и способность выгодно представить визуальную составляющую загородной резиденции. Она также добавила, что поселки с единым органичным стилем пользуются все большим спросом у покупателей.

По прогнозам Абашевой, в ближайшем будущем на рынке может наблюдаться рост популярности комбинированного формата, в рамках которого семьям со средним доходом будут предлагаться доступные и компактные загородные альтернативы квартирам. Такие поселки смогут обеспечивать комфортное проживание в теплое время года, оставляя возможность вернуться в город зимой.

Развитию такого формата способствует популярность и доступность удаленной работы. Совместно с развитой инфраструктурой и совершенствованием технологий это компенсирует большие расстояния от поселков до городов.

При этом эксперт отметила, что массового переезда на постоянное место жительства в поселки не произойдет. По ее мнению, будущее за демократичным комбинированным форматом, а для этого как раз и подойдут небольшие бюджетные дома.

Ранее эксперты назвали шесть глобальных трендов на рынке недвижимости. Для этого было проведено масштабное исследование, охватившее 30 жилых проектов в 12 странах и более чем в 20 городах мира. Цифровой детокс, experiential living и трансформируемые пространства — тренды, меняющие правила игры на рынке недвижимости и формирующие будущее жилья.