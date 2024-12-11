По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), заемщикам стали реже одобрять ипотеку, — зачастую уровня дохода граждан недостаточно для оплаты рыночной ипотеки. Также влияет политика Центробанка по ужесточению высокорискованных выдач.

Из статистики НКБИ следует, что доля отказов в ипотеке на новостройки значительно выросла. Если в июне она составляла 59%, то в ноябре — 72%.

Максимальное число отказов было зафиксировано в октябре (77% потенциальных покупателей строящегося жилья). А минимальное — в мае (49%).

В это же время на рынке вторичного жилья наблюдается противоположная тенденция. Там доля отказов за последние месяцы уменьшилась с 42% в июне до 37% в ноябре.

Максимальное значение было достигнуто в феврале — 52%. В целом по рынку доля отказов по ипотеке в ноябре составила 53%.

«Доля отказов в ипотеке в 2024 году в целом относительно стабильна. Некоторое ее общее снижение было отмечено только в апреле — июне текущего года, когда банки старались одобрить больше льготных ипотечных кредитов на первичном рынке перед окончанием программы массовой льготной ипотеки», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, граждане с высокой долговой нагрузкой и первоначальным взносом ниже 30% в последнее время очень редко получают одобрение кредитов.

Это происходит под влиянием политики Банка России, который продолжительное время предпринимает активные меры по охлаждению ипотечного рынка с помощью макропруденциальных мер и повышения суммы минимального первоначального взноса.

По данным ипотечного центра компании «Этажи», в июне отказывали 33% потенциальных покупателей новостроек, а в декабре — почти 42%. «В нынешних рыночных условиях снижение доли одобрения по ипотечным кредитам вполне оправданно», — говорит исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина.

Эксперт объяснила рост числа отказов тем, что часть кредитов на первичном рынке оформляются по рыночным ставкам и не всем заемщикам хватает уровня дохода.

Помимо этого, из-за проблем с лимитами по семейной ипотеке во второй половине года банки вводили дополнительные требования к заемщикам и размеру первоначального взноса, что также приводило к отказам.

«Третья причина в том, что банки стали более жестко оценивать долговую нагрузку потенциальных заемщиков и отказывать даже тем, кому год-два назад без проблем одобрили бы ипотеку», — заключила Дыдалина.

Напомним, что, по мнению экспертов, в 2024 году объем выдач ипотеки в России составит около 5 трлн руб. Это значительно меньше рекордного показателя 2023 года, когда он достиг 7,8 трлн руб. При этом текущий год вошел в тройку лучших за последнее десятилетие.