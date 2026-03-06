Более половины квартир, сдающихся в долгосрочную аренду в городах-миллионниках, — это студии и однокомнатные. На вторичном рынке их доля существенно ниже — всего 37%, зато там почти треть предложения составляют трехкомнатные и многокомнатные лоты. К таким выводам пришли аналитики платформы «Циан», сравнившие структуру рынков в 16 крупнейших городах страны. Подробности — в распоряжении «Инка».

Наибольший разрыв между сегментами зафиксирован в Челябинске, Красноярске и Омске. Там на долю компактных квартир в аренде приходится 60–61%, тогда как на продажу выставляется лишь 27–32% таких объектов. В Москве и Ростове-на-Дону структура предложения, напротив, оказалась максимально сбалансированной.



Квартиры в современных домах сдаются заметно чаще, чем выставляются на продажу. В сегменте найма доля постсоветских и новых построек достигает 62%, тогда как на вторичном рынке — 56%. И наоборот: хрущевки и другие советские здания чаще встречаются в объявлениях о продаже (33%), чем в аренде (31%).

Особенно контрастно это выглядит в Санкт-Петербурге, где на вторичке много дореволюционных домов и сталинок, а также в Воронеже и Челябинске с их высоким процентом советского фонда. А вот в Красноярске рынки аренды и продажи по этому параметру оказались почти идентичны.

Арендаторам — дизайн, покупателям — косметика

Качество ремонта — еще один пункт, по которому арендное жилье заметно выигрывает у продаваемого. Квартир с дизайнерским ремонтом внаем предлагается 24%, тогда как на вторичном рынке — только 15%. Евроремонт встречается в 42% арендных лотов и лишь в 26% выставленных на продажу. А вот объектов с косметическим ремонтом среди съемного жилья меньше (33% против 41%). Почти пятая часть продаваемых квартир (19%) вообще не имеет отделки, тогда как в аренде такие варианты — большая редкость.

Эксперты «Циана» поясняют: арендатор ищет готовое жилье, в которое можно сразу заехать, а покупатель часто готов делать ремонт под себя. Поэтому при продаже качество отделки не так критично.

Ярче всего эта тенденция проявилась в Уфе, где две трети арендных квартир имеют евро- или дизайнерский ремонт, а на вторичном рынке — лишь чуть больше трети. Значительный разрыв также зафиксирован в Новосибирске, Москве и Нижнем Новгороде. А вот в Челябинске доли качественного ремонта в обоих сегментах практически совпали — 33% и 32%.

Ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская резюмирует: рынок подстраивается под запросы. Компактная квартира с хорошим ремонтом в новостройке быстрее найдет арендатора, чем трехкомнатная в хрущевке с минимальной косметикой. Но для семьи, планирующей расширение, последний вариант может оказаться идеальной покупкой.

