В феврале 2026 года стоимость аренды квартир снизилась почти во всех крупных российских городах, свидетельствуют данные исследования портала «Мира квартир». На это повлияли падающие доходы арендаторов и рост цен на продукты и другие товары, из-за чего владельцы жилья начали корректировать ставки в сторону уменьшения, особенно учитывая, что конец зимы традиционно считается низким сезоном.

Jakub Zerdzicki, Unsplash

Согласно исследованию, в феврале однокомнатные квартиры подешевели в 43 из 70 городов, двухкомнатные — в 39, а трехкомнатные — в 36.

Наибольшее снижение цен отмечено в следующих городах:

Якутск (-13,8% однушки, -6,4% двушки, -3,3% трешки)

Мурманск (-5,4%, -9%, -7,9%)

Курск (-3,4%, -5,2%, -3,5%)

Саранск (-1,9%, -3,8%, -6,2%)

Киров (-10,3%, -6,6%, +5,3%)

В Москве цены на однокомнатные квартиры не изменились, тогда как двушки и трешки подешевели на 0,4% и 0,1%. В Подмосковье аренда всех типов жилья упала от 0,1% до 1,8%, а в Санкт-Петербурге снижение составило от 0,4% до 1,6%.

По данным исследования «Т—Ж», средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве достигает 15,5 млн руб. При средней зарплате в 100 тыс. руб. покупка такой квартиры потребовала бы накопления 155 полных зарплат, что делает столицу одним самых недоступных городов для приобретения жилья в России.

Ранее стало известно, что Сочи стал лидером среди российских городов по недоступности жилья. По данным аналитиков сервиса «Циан», чтобы купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке в курортной столице страны, жителю пришлось бы откладывать весь свой ежемесячный доход целых 163 месяца.

Примечательно, что в январе банки выдали ипотечных кредитов на сумму около 400 млрд руб., что составило более 82 тыс. сделок. Эксперты связывают такой резкий рост с сочетанием нескольких факторов: снижением процентных ставок, пересмотром правил выдачи кредитов и накопившимся отложенным спросом.

