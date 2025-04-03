К среднему классу в России можно причислить разные группы людей — зависит от того, как считать их доходы и расходы. Но в одном эксперты сходятся: российский средний класс все меньше напоминает европейский или североамериканский, зато в нем по ряду признаков легко можно найти черты общества среднего достатка в Латинской Америке и в восточных странах. Своими мнениями поделились с «Инк.» старший менеджер практики «Стратегический консалтинг» консалтинговой компании «Экопси» Андрей Максимов и член Центрального совета Независимого профсоюза «Новый труд» Саид Гафуров.

Как уточнил Максимов, средний класс в России ближе к странам Латинской Америки и некоторым странам Азии с точки зрения структуры потребления. Там тоже средний класс — это госслужащие и работники крупных корпораций, но и в Латинской Америке (Бразилия, Аргентина), и в странах Азии (Китай, Индия) доля малых и средних предприятий существенно выше.

«Так, в России вклад МСП в экономику страны составляет около 20%, тогда как в Китае она достигает 80%», — отметил Максимов.

В свою очередь Гафуров добавил, что другой, объединяющий россиян и, например, жителей Турции, Аргентины или Ирана, признак — это закредитованность. По его данным, около года назад число граждан, которые пользуются различными кредитными продуктами, достигло 50 млн — это более 40% населения страны в возрасте старше 16 лет.

«Разумеется, „жизнь взаймы“ для многих закабаленных кредиторами представителей среднего класса превращается в длительную пытку. В этом смысле Россия гораздо больше похожа на восточные страны, где также высоки ставки по кредитам», — считает он.

Подробности и мнения других экспертов читайте в материале «Как выглядит российский средний класс, и почему в нем мало предпринимателей» на сайте «Инк.».