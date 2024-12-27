Аналитики Key Capital провели исследование доступности нового жилья в России. Для этого они сравнили среднюю стоимость 1 кв. м в новостройках разных регионов со среднегодовым доходом жителей в третьем квартале 2024 года. Эксперты выяснили, в каких городах россияне могут приобрести наибольшую площадь жилья. Результаты исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Исследование показало, что среднестатистический россиянин в ноябре 2024 года мог приобрести на свой годовой доход около 4 кв. м жилья в новостройке. Среднедушевой доход в этот период превышал 60 тыс. руб., а средняя стоимость 1 кв. м достигала 180 тыс. руб.

Наибольшее количество кв. м, могли себе позволить жители Чеченской Республики. При средней стоимости 1 кв. м около 40 тыс. руб. и среднемесячном доходе почти 43 тыс. руб., они могли приобрести около 13 кв. м жилья.

Вторым по доступности стал Ямало-Ненецкий автономный округ. При высокой стоимости, составившей около 160 тыс. руб. за 1 кв. м, и ежемесячным доходом в 140 тыс. руб., жители региона могли бы купить примерно 10 кв. м. в новостройке.

Следующей в рейтинге стала Вологодская область. Ее жители могли бы приобрести до 8 кв. м жилья. Сделать это позволяли среднемесячный доход около 47 тыс. руб. и средняя стоимость 1 кв. м примерно 70 тыс. руб.

Высокую доступность новостроек продемонстрировали также Орловская область и Кабардино-Балкария, где жители могли приобрести 8,1 кв. м. Схожие показатели отмечены в Псковской области (7,9 кв. м), в Смоленской области и Республике Дагестан (7,8 кв. м), а также в Ивановской (7,7 кв. м) и Липецкой областях (7,6 кв. м).

В Москве, на годовой доход и с учетом стоимости жилья, жители могли приобрести 4,7 кв. м. В Санкт-Петербурге этот показатель чуть ниже — 4,1 кв. м.

Наименее доступным жилье оказалось в Республике Тыва (2,9 кв. м), Карачаево-Черкесии (3,0 кв. м), Республике Крым (3,6 кв. м) и в Севастополе (3,7 кв. м).

Также невысокая доступность жилья отмечена в Республике Татарстан (3,9 кв. м), Республике Алтай (4,0 кв. м), Забайкальском крае и Томской области (4,1 кв. м), Астраханской области (4,2 кв. м) и Республике Башкортостан (4,3 кв. м).

Напомним, что по итогам ноября 2024 года цены на квартиры в новостройках в среднем по России выросли на 0,6%. При этом в 18 из 44 городов они уменьшились. Наиболее значительное снижение стоимости новостроек наблюдается в Самаре, Ставрополе и Красноярске. Это связано с ростом предложения более доступных объектов на ранних этапах строительства.