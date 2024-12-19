По итогам ноября 2024 года цены на квартиры в новостройках в среднем по России выросли на 0,6%. При этом в 18 из 44 городов они снизились, сообщает РБК. Согласно исследованию аналитиков «Авито Недвижимости», наиболее значительное снижение стоимости новостроек наблюдается в Самаре и Ставрополе.

Наибольшее сокращение стоимости квартир зафиксировано в Ставрополе, Самаре и Красноярске. Это связано с ростом предложения более доступных объектов на ранних этапах строительства.

Наиболее заметное снижение цен зафиксировано в Ставрополе и Самаре (7%), а также в Красноярске, Барнауле, Улан-Удэ и Брянске (2%). В Нижнем Новгороде, Грозном, Махачкале, Калининграде, Краснодаре, Твери и Смоленске средняя стоимость стала меньше на 1%. В Казани, Омске, Симферополе, Ростове-на-Дону и Тюмени цены снизились менее чем на 1%, уточнили аналитики.

Управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев отмечает, что с учетом сохраняющейся активности покупателей и возросшей кредитной нагрузки застройщиков значительного снижения цен на первичное жилье не ожидается.

«Динамика стоимости в последние месяцы в первую очередь связана с изменением структуры предложения — оно пополняется более доступными объектами на ранних этапах строительства. Также на снижение средних цен влияют дисконты, которые предлагают застройщики», — добавил он.

В то же время на вторичном рынке снижение цен на жилье в ноябре продолжилось. По оценкам SRG, отрицательная динамика была зафиксирована в 13 из 50 исследуемых городов. Снижение остается умеренным — в пределах 0,5–0,6%. Эксперты заявляют, что рынок не готов пока к более резкому проседанию, продавцы не хотят сильно снижать цены.

Ранее эксперты сервиса «Авито Недвижимость» проанализировали динамику спроса на рынке вторичного жилья России в ноябре 2024 года и выяснили, что он повысился в 24 из 44 крупных городов страны. Самые дорогие квартиры представлены в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.