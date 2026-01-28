Каждый третий работающий удаленно россиянин готов уволиться, если компания потребует от него обязательного возвращения в офис (36%). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в январе 2026 года рекрутинговым сервисом SuperJob.

imgix/Unsplash

Исследование выявило, что женщины демонстрируют большую решимость в отстаивании дистанционного формата: 38% из них предпочтут увольнение, чтобы сохранить удаленную работу. Среди мужчин этот показатель составляет 33%. При этом мужчины чаще соглашаются на возвращение в офис — такой вариант приемлем для 36% опрошенных.

Наиболее категоричны сотрудники, работающие исключительно удаленно. Среди этой группы 41% готовы уволиться, если работодатель полностью откажется от дистанционного формата, в то время как только 30% согласятся вернуться в офис.

Прочитайте также Топ-10 отраслей для удаленной работы без опыта

Среди тех, кто работает в гибридном режиме, картина несколько иная: 39% готовы принять условия работодателя о переходе на офисную работу, тогда как 31% предпочтут покинуть компанию.

В опросе, проведенном с 12 по 20 января, приняли участие 1600 россиян, работающих на удаленке или в гибридном режиме.

Ранее, в сентябре 2025 года, исследование SuperJob показало, что сотрудники на удаленке чаще оценивают себя как счастливых по сравнению с офисными работниками (31% против 27%). Также было отмечено, что среди безработных выше доля тех, кто чувствует себя однозначно несчастным — 7% против 3% среди работающих.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.