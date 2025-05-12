Несмотря на то что большинство компаний начали ограничивать возможности удаленной работы и требуют от сотрудников возвращения в офис, многие по-прежнему надеются продолжать работать из дома. Однако молодым начинающим свою карьеру специалистам поиск удаленной работы может показаться сложной задачей.

Удаленная работа предлагает ряд преимуществ: она избавляет от долгих поездок на работу, предоставляет более гибкий график и позволяет сотрудникам подключаться к работе практически из любой точки мира.

Согласно исследованию FlexJobs, в ряде отраслей наблюдается высокий спрос на сотрудников начального уровня, готовых работать удаленно. Как отмечает карьерный эксперт компании Тони Франа, такой формат особенно выгоден для начинающих специалистов: он не только открывает путь к профессиональному росту, но и помогает поддерживать здоровый баланс между работой и личной жизнью.

Вот 10 сфер, где чаще всего открываются удаленные вакансии для начинающих с опытом менее двух лет:

обслуживание клиентов;

административные функции;

медицина и здравоохранение;

управление проектами;

операционная деятельность;

бухгалтерия и финансы;

продажи;

информационные технологии;

образование и обучение;

страхование.

Среди наиболее популярных удаленных должностей начального уровня можно выделить такие профессии, как представитель службы поддержки клиентов, специалист по развитию бизнеса и менеджер по работе с клиентами.

«В этих областях можно развить множество навыков, которые будут полезны на разных позициях. Это отличный старт для начала карьеры, так как вы будете осваивать навыки, которые пригодятся вам в будущем при продвижении по карьерной лестнице», — отмечает Франа.

Подача заявки на эти вакансии не требует наличия обширного списка достижений в резюме. Для выпускников, стремящихся устроиться на работу, Франа советует адаптировать свое заявление так, чтобы акцентировать внимание на любом актуальном опыте, будь то работа на неполный рабочий день, волонтерская деятельность или курсы колледжа.

«Работодатели заинтересованы в том, чтобы увидеть ваши четкие цели, предложения и причины, по которым вы идеально подходите для этой роли, — утверждает она. — Кроме того, вы можете акцентировать внимание на проектах, которые вы реализовали, или на конкретных завершенных курсах, полезных для позиции, на которую вы подаете заявку».

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Несмотря на падение рынка труда, Франа с оптимизмом заявляет: «Мы видим, и данные показывают, что в 2025 году все еще будут отличные возможности для удаленной работы».

Она также отмечает, что по сравнению с 2024 годом количество вакансий в области продаж и управления счетами увеличилось более чем в два раза. «Я считаю, что это действительно оптимистичный сигнал о перспективах удаленной работы для специалистов на всех этапах карьеры», — добавляет она.