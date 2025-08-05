Альянс в сфере искусственного интеллекта обнародовал результаты третьего ежегодного исследования качества подготовки ИИ-специалистов в российских университетах. В этом году в рейтинг попали 203 вуза из 68 регионов, однако география лидеров по-прежнему ограничивается преимущественно столичными центрами.

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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» совершил качественный скачок, впервые получив высшую категорию А++. Общее число вузов категории А++ и А+ осталось неизменным — пять учебных заведений.

Традиционные фавориты — Университет ИТМО и МФТИ — сохранили позиции в группе А+, демонстрируя стабильно высокие результаты. Московский и Санкт-Петербургский госууниверситеты продолжили удерживать позиции в категории А, хотя эксперты ожидали более заметного прогресса от этих флагманов отечественного образования.

Неожиданностью стало появление Финансового университета в категории В. Этот вуз, ранее не ассоциировавшийся с подготовкой ИИ-специалистов, показал один из самых впечатляющих результатов по динамике развития.

Методология оценки включала комплексный анализ различных аспектов подготовки специалистов. Особый акцент был сделан на практической востребованности выпускников, для чего было опрошено более 150 работодателей.

Также учитывались мнения свыше 12 тыс. студентов о качестве образовательной среды. Нововведением этого года стала система личных кабинетов для вузов, позволившая повысить прозрачность и достоверность предоставляемых данных.

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования, подчеркнул стратегическую важность подготовки квалифицированных кадров в условиях стремительного развития технологий искусственного интеллекта. Представители бизнес-сообщества, включая Сбербанк, Яндекс и «Газпром нефть», отмечают возрастающую практическую ценность рейтинга как инструмента для формирования кадровой политики компаний.