Разделение счета за ужин с друзьями может стать причиной неловкости и даже конфликтов, но правильный подход к оплате помогает сохранить дружбу и финансы, считают эксперты, опрошенные The Guardian.

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Издание пишет, что, по данным исследования Bread Financial, 26% людей считают себя «финансово несовместимыми» со своими друзьями, а 21% заявили, что потеряли дружбу из-за денег.

Опрос сайта Compare the Market показал, что 34% людей предпочитают делить счет равномерно, включая чаевые, а 36% выступают за оплату по принципу «кто что заказал», отмечает Guardian.

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Финансовый консультант Талия Лодерик подчеркивает важность учета разницы в доходах между друзьями. Чтобы избежать конфликтов, она также советует заранее обсудить, как будет разделен счет: поровну или в зависимости от заказов.

Основательница приложения Blackbullion Виви Фридгут также считает необходимым обсудить финансовый вопрос заранее. «Четкие договоренности о том, кто и как платит, предотвращают недопонимание», — утверждает она.

Особенно актуальна проблема разделения счета для студентов, чьи финансы часто ограничены. Директор по коммуникациям Save the Student Том Аллингем предостерегает их от практики «я плачу в этот раз, а ты в следующий». Со временем может случиться так, что «один из вас окажется в гораздо более затруднительном положении, чем другой» из-за разницы в стоимости ужинов, отметил он.

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Современные технологии также значительно упрощают процесс разделения счета. Например, приложение Splitwise позволяет создавать группы для учета совместных расходов, включая счета за еду, аренду или путешествия. Приложения устраняют неловкость, убирая необходимость мелочных расчетов, отмечает Лодерик.

Кроме того, некоторые банковские приложения имеют встроенные функции для разделения счетов, позволяющие отправлять запросы на оплату даже тем, кто не является их клиентами.

