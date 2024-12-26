Консалтинговая компания «Право на здоровье» назвала основные события уходящего года, оказавшие значительное влияние на развитие отечественного здравоохранения. Подробности находятся в распоряжении редакции «Инк.».

В этом году завершаются национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография», по которым в течение последних лет велась интенсивная работа государственных органов — от регионального до федерального уровня.

Особое внимание было уделено таким ключевым направлениям, как модернизация первичного звена и улучшение материально-технической базы медицинских организаций по всей стране, социально-значимые заболевания, здоровье детей и старшего поколения, подготовка врачей, цифровизация, инновационная медицина.

В 2025 году ожидается новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Его главной целью станет повышение средней продолжительности жизни в России до 78 лет в 2030 году и превышение показателя до 80 лет в 2036 году. Для этого потребуется комплексный подход и серьезные усилия со стороны государства.

Главным достижением этого года стала продолжительность жизни в России, которая поднялась до 73,4 лет. Это стало самым высоким показателем за всю историю страны.

Эффективная работа над повышением интереса к своевременной выявляемости заболеваний становится большим вызовом для области финансирования системы обязательного медицинского страхования.

Другой важной темой 2024 года стало поэтапное обновление программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. По оценкам компании, в перспективе необходимый объем затрат на медицинские услуги населению будет расти быстрее, чем возможности системы ОМС.

В 2024 году внимание было уделено поиску новых механизмов для привлечения внебюджетных источников финансирования в систему здравоохранения. Среди них — средства крупных компаний, благотворительных фондов, внедрение специальных механизмов дополнительного финансирования.

Также в уходящем году отмечался рост востребованности ДМС. В условиях кадрового дефицита эта составляющая соцпакета стала одним из инструментов конкуренции среди работодателей, что привело к росту спроса на данный вид услуг. Причем все более активным потребителем становятся малый и средний бизнес.

В 2025 году ожидается повышение спроса на индивидуальные страховые продукты. Прогнозируемая динамика этого сегмента оценивается в 10-15% в год.

Вместе с тем продолжится и поиск возможностей для формирования стратегий

по направлениям, которые до сих пор не входили в государственные программы и федеральные проекты. Среди них — кадровые вопросы, ядерная медицина, развитие медицинской науки, а также вопросы внутренней медицины (ревматология, пульмонология, нефрология и другие).

Согласно исследованию, большинство россиян отдают предпочтение коммерческим клиникам, а не медицине по ОМС, и в большей степени удовлетворены качеством платных услуг, преимущественно за счет более высокого уровня сервиса. Однако при этом они не готовы платить значительные суммы за частную медицину.