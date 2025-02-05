Для многих сотрудников просьба о повышении заработной платы может быть трудной. Генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru, тимлид и руководитель группы CRM-маркетологов Екатерина Агаева рассказала редакции «Инк.», как правильно просить повышения зарплаты. Она отмечает, что на повышение зарплаты можно рассчитывать при расширении круга обязанностей, высоких показателях работы или если зарплата ниже рыночной.

Агаева утверждает, что перед разговором с начальством нужно проанализировать свои навыки и компетенции, собрать отзывы коллег и изучить рынок труда. При этом важно предупредить руководителя о разговоре и выбрать точное время. Так и у подчиненного, и у начальника будет время на подготовку аргументов «за» или «против».

По ее словам, назначить разговор можно после успешной защиты проекта или квартального отчета. Эксперт заявляет, что лучший вариант разговора — личная встреча.

При этом она отмечает, что если в компании проводят встречи one-to-one, то в их рамках сотрудник вправе высказать свое недовольство размером оплаты труда. Так работодатель поймет, что тревожит работника, проанализирует его показатели работы и сделает вывод о необходимости повышения зарплаты.

«Не стоит бояться разговора с начальством. Руководитель и сотрудник равны. Одному нужно качественное выполнение обязанностей, второму — достойная оплата труда, — говорит Агаева. — Чтобы показать значимость своей работы, сотруднику необходимо собрать примеры его эффективности и производительности труда. При этом чем точнее аргумент, тем он убедительнее»

Она также отметила, что лучше избегать излишней эмоциональности и манипуляций. Это, по словам Агаевой, напротив, оттолкнет руководителя от принятия положительного решения.

Цель сотрудника — показать насколько он ценен для компании и что он заслуживает более высокой оплаты труда. По словам эксперта, не стоит ссылаться на личные проблемы и давить на жалость. В лучшем случае руководитель одобрит материальную помощь, но не прибавку к зарплате.

«Если добиться повышения зарплаты не удалось, то не стоит отчаиваться. Необходимо собрать обратную связь от руководителя и спросить, какими должны быть показатели работы, чтобы выплаты выросли, — говорит Агаева. — Также можно спросить о нематериальных бонусах — гибридном графике работы, бесплатном обучении, дополнительных выходных днях».

Она также утверждает, что повышение зарплаты не всегда желание работодателя, иногда это его обязанность. Так, ежегодно компании должны индексировать зарплаты с учетом удорожания стоимости жизни. Бюджетным организациям коэффициент повышения определяет правительство, а частные предприятия делают это самостоятельно.

С ней согласен Константин Поздняков, доктор экономики (PhD) и доцент МВА, с 2011 года член советов директоров и ревизионных комиссий компаний с государственным участием, в том числе перечня 91-Р. По его словам, при решении вопроса о повышении заработной платы необходимо учитывать следующие ключевые факторы:

как увеличилась рабочая нагрузка за последнее время;

пли прохождение профессиональной аттестации;

удалось ли добиться успеха в своей зоне ответственности в последнее время;

лучше всего начинать переговоры о зарплате после положительной оценки HR или непосредственного руководителя.

Поздняков утверждает, что прежде чем просить о встрече с руководителем, нужно изучить на сайтах по поиску работы (hh.ru, job.ru) средний диапазон зарплат для необходимой должности, уровня опыта и места работы.

«Поговорите с коллегами и узнайте, как в вашей компании подходят к повышению зарплаты. Подготовьте убедительное обоснование того, почему вы заслуживаете повышения», — советует он.

Эксперт отмечает, что перед встречей необходимо подумать о собственных достижениях, которые помогли компании достичь поставленных целей, включая свои положительные действия и отзывы, которые сотрудник получил, а также достижения, которыми он гордится.

«Установите целевой диапазон. Если ваш руководитель сразу не согласится на повышение зарплаты, вы сможете ссылаться на него при обсуждении, — говорит Поздняков. — С целью снижения стресса потренируйтесь разговаривать с родственниками и друзьями, пока не почувствуете себя уверенно. Планируйте встречу с руководством заранее, чтобы у всех сторон было время подготовиться».

Вопрос повышения зарплаты актуален для многих работников, но не все могут добиться прибавки. Алексей Оносов, предприниматель, бизнес-писатель, публицист, эксперт по ИТ цифровизации производства и ИИ, основатель компании «Юнисофт», рассказал, как реагировать, если вам отказали в повышении.