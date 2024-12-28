Правительство России отменило возможность совершения звонков через интернет на мобильные и стационарные телефоны, чем пользовались телефонные мошенники. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте.

Правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества. Из него исключили лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она давала возможность связываться с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети.

В релизе отмечено, что чаще всего такими технологиями, позволяющими изменять номера телефонов, пользовались злоумышленники. Теперь этот вид мошенничества будет серьезно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи.

В правительстве подчеркнули, что это решение никак не скажется на обычных пользователях. Для голосовой связи в мессенджерах используются специальные программы, обеспечивающие общение через интернет без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.

В «Билайне» отметили, что оператор поддерживает инициативы против спама и мошенничества. Также там подчеркнули, что уже успешно используют технологии, позволяющие отличать мошеннические звонки и спам-обзвоны благодаря антифрод-системе.

Напомним, что из-за роста активности мошенников в мессенджерах власти обсуждают введение ограничений для голосовых звонков в мессенджерах — сервисы могут обязать блокировать звонки в России и из-за рубежа. Операторы связи говорят, что не могут без дополнительных инструментов блокировать звонки в мессенджерах и подобное ограничение возможно только на уровне Роскомнадзора.