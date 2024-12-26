В этом году российский рынок недвижимости столкнулся сразу с несколькими новыми вызовами. Ключевым среди них стало сокращение возможностей ипотечного кредитования. Эксперты рассказали, как это повлияло на покупательские привычки и спрос на жилье.

Завершение массовой программы льготной ипотеки привело к тому, что выдача жилищных кредитов в России снизилась на 35-40% по сравнению с рекордным 2023 годом. По оценкам «Дом.РФ», показатели сопоставимы с 2022 годом — за 2024 год покупатели взяли 1,3 млн ипотечных кредитов на общую сумму 4,9 трлн руб.

Отмечается, что 40% кредитов были выданы на рыночных условиях, а каждая четвертая сделка проходила с применением субсидирования, то есть с выплатой комиссии за снижение ставки.

Руководитель Аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг сообщил, что после завершения программы господдержки продажи первичного жилья стабилизировались примерно на уровне 2 млн кв. м в месяц, что на 20–25% ниже уровня первого полугодия.

В 2025 году, при сохранении действующей ставки, ситуация может усложниться внедрением ипотечного стандарта, который лишит банки возможности снижать ставку за счет комиссии.

При этом коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев считает, что глобально нововведение не повлияет на рынок. По оценке эксперта, суммарная доля субсидированной, аккредитивной и траншевой ипотеки составляет менее 15% в структурах продаж.

Лидером среди льготных программ остается «Семейная ипотека». По ней в 2024 году было заключено 345 тыс. сделок, что на 10% меньше, чем годом ранее.

При этом все больше покупателей предпочитают приобретать жилье за полную сумму сразу или в рассрочку. В общей сложности с начала года ипотечный спрос снизился на 33%, а неипотечный вырос на 17% по сравнению с 2023 годом, сообщила директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.

По данным ГК «Садовое кольцо», в ноябре 2023 года рассрочку выбирали всего 5% покупателей, а в этом году ее доля в некоторых проектах доходила уже до 40%.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отметил, что покупатели с наличными средствами чаще получают скидки, так как могут гарантировать быструю сделку и полную оплату.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов сообщил, что спрос на рынке сместился в сторону более дорогих сегментов и локаций. Это связано с тем, что там наблюдается меньшая зависимость от льготного ипотечного кредитования.

Из отчета компаний E-Promo Group и MGCom следует, что в структуре сделок наиболее популярными стали новостройки бизнес-класса. При этом срок принятия решения о покупке квартиры в сегменте сократился с 203 дней в первом квартале 2023 года до 152 дней в третьем квартале 2024 года.

Несмотря на разницу в стоимости, вторичный рынок ощутил даже больший по сравнению с первичным спад в продажах. Так, по оценке Nikoliers, количество сделок с новостройками в России сократилось на 23%, а на вторичном рынке, по данным «ЦИАН.Аналитики», объемы упали более чем на 40%.

Попов отметил, что на вторичном рынке растет интерес к современному жилью, в то время как спрос на старый фонд снижается. По данным «Яндекс Недвижимости», среди тех покупателей, кто приобрел вторичную недвижимость в последние два года, 51,8% выбрали квартиру в панельном доме, 15,8% — в доме брежневского периода, 14% — в хрущевке, 9,6% — в доме, входящем в программу реновации, а 8,8% — в «сталинке».

По мнению генерального директора Key Capital Ольги Гусевой, к выбору вторичного жилья покупателей может подтолкнуть сокращение льготных программ для новостроек. Кроме того, на такой выбор влияет и наличие готового ремонта. Доля такого жилья на первичном рынке сокращается при растущем спросе.

В исследовании E-Promo Group и MGCom отмечено, что в бизнес-классе доля продаж квартир с выполненной отделкой выросла с 11% в 2023 до 19% в 2024 году.

При этом коммерческий директор ГК «Атлас Девелопмент» Анастасия Стройкова предполагает, что заметное смещение спроса на вторичный рынок в текущей ситуации возможно только в случае «серьезного демпинга со стороны продавцов такой недвижимости».

Напомним, что недавно вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что программа льготной семейной ипотеки под 6% не будет распространяться на вторичное жилье Москвы и Санкт-Петербурга. Он объяснил это большим наличием новостроек в указанных городах.