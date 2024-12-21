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Семейная ипотека на вторичное жилье не распространится на Москву и Санкт-Петербург. А при регистрации недвижимости будет использоваться биометрия

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что программа льготной семейной ипотеки под 6% не будет распространяться на вторичное жилье Москвы и Санкт-Петербурга. Он объяснил это большим наличием новостроек в указанных городах, сообщает ТАСС.

«Мера будет действовать в городах и населенных пунктах, где либо жилье не строится, либо его строится мало. Москва к таким не относится. Санкт-Петербург тоже», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Кроме этого, правительство предложило разрешить при регистрации недвижимости подавать документы в электронном виде. Но для этого нужно будет пройти идентификацию через Единую биометрическую систему, сообщает РБК. Нововведение направлено на упрощение и сокращение процедуры регистрации прав на недвижимость, уточняют авторы законопроекта.

Согласно проекту кабмина, подать заявление и документы для государственной регистрации прав на недвижимость можно будет в виде электронных образов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. При этом специальная отметка о возможности подачи таких документов не потребуется. Условием станет обязательная идентификация личности через Единую биометрическую систему, говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее правительство одобрило для внесения в Госдуму законопроекты, касающиеся управления государственными земельными участками. В случае выкупа участков владельцами расположенных на них зданий предлагается исключить предоставление площадей, значительно больших, чем необходимо для эксплуатации сооружений. Также запретят выкупать участки, на которых стоят только вспомогательные постройки.

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