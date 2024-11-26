Компания «Аэроклуб» проанализировала бизнес-поездки представителей ИКТ-сектора за прошедший год. Они выявили предпочтения сотрудников IT- и телеком-компаний в выборе транспорта, географии поездок, а также подходы к тревел-политике, которые позволяют оптимизировать затраты. Исследование демонстрирует, как отрасль адаптируется к новым условиям и формирует новые тренды в деловом туризме. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

Представители IT- и телекома находятся в топ-5 самых активных индустрий по числу командировок. Сектор информационно-коммуникационных технологий является лидером по количеству зарубежных и занимает 4 место по общему числу деловых поездок.

При этом количество ночей, которые специалисты сектора провели за рубежом, достигло 31% от общего объема бронирований. Продолжительность поездок по России в среднем составило 3 дня, за рубежом — 5 дней.

Причем те, кто отправляется в деловую поездку за рубеж бизнес-классом, в среднем проводят там 8 дней. Доля зарубежных командировок IT-специалистов в 2024 году составила 46%, тогда как представители других отраслей в среднем совершают только 17% зарубежных деловых поездок в год.

По данным исследования, средняя стоимость авиабилетов, которые представители IT- и телеком-компаний приобретали на внутренние рейсы, оказалась ниже других индустрий на 26% и составила 15,6 тыс. руб. за перелет в одну сторону. Средняя стоимость за ночь в отеле за рубежом также оказалась ниже рынка на 12% и составила 13,7 тыс. руб. за ночь. Средняя стоимость перелета за рубеж оказалась ниже чем у других отраслей на 27% и составила 55 тыс. руб. за перелет в одну сторону.

Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб», поставщика IT-решений для отрасли, рассказала, что согласно исследованию, в 2024 году IT- и телеком-компании сосредоточились на оптимизации командировочных расходов и повышении эффективности поездок. Она отметила, что индикаторами, определяющими деловой туризм в ближайшее время, станут популярность гибридных форматов, расширение портфолио объектов размещения и акцент на раннем бронировании.

В 2023 году доля билетов на внутренние рейсы, приобретенных за 7 дней до вылета и менее, составляла 49%, в этом году она снизилась до 40%. При этом число билетов, купленных за две недели и более, выросло на 7% и составило 33% от общего количества. На международных направлениях 49% билетов также бронировали заранее, что на 2% выше, чем в прошлом году.

Рациональный подход к планированию расходов на командировки, а также к тревел-политике компаний, является одной из важных особенностей данной отрасли. В деловые поездки бизнес-классом по России на самолете отправляется лишь 1% IT-специалистов, в зарубежные — 3%. Аналогичная ситуация наблюдается на поездах — лишь 1% поездок представителей сектора проходит в вагоне СВ.

Для сравнения средняя доля поездок деловых путешественников в бизнес-классе у представителей других отраслей на российских маршрутах составляет 3%, а на зарубежных 10%.

Эксперты отметили, что в путешествиях по России в 2024 году представители ИКТ-сектора чаще всего останавливались в объектах размещения без категории, в том числе в квартирах и апартаментах. Доля пребывания в них в 2024 году составила 30%, что на 10% больше чем в прошлом. В других индустриях этот показатель достигает лишь 20%.

Средняя продолжительность проживания составила 14 дней при средней стоимости в 3,4 тыс. руб. за ночь. Популярность четырехзвездочных отелей также остается высокой — их доля составила 29% при средней цене 7,3 тыс. руб. за ночь. Пятизвездочные отели заняли третью позицию с долей в 28% и средней стоимостью 8,7 тыс. руб. за ночь.

На международных направлениях сотрудники чаще всего останавливались в четырехзвездочных отелях (56% всех ночей) при средней стоимости 13,6 тыс. руб. за ночь. В пятизвездочных отелях — 27%, а в объектах размещения без категории — 8%.

Самым популярным направлением для деловых внутренних перелетов в 2024 году осталась Москва, туда отправляется 38% представителей IT-компаний. Следующим по распространенности для рабочих командировок является Санкт-Петербург, на него приходится 20% внутренних рейсов, что на 16% больше, чем в 2023 году.

Среди других популярных направлений оказался Сочи — 10%, где также фиксируется самая высокая средняя продолжительность командировок в 5 дней.

В топ-10 самых востребованных городов у представителей IT- и телеком-компаний также вошли Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Пермь и Калининград.

Лидерами среди зарубежных направлений представителей IT- и телекома стали Сербия, Казахстан и Китай. Сербия, сохранила лидерство с долей в 20%, хотя количество дней пребывания в ней снизилось (64%). Казахстан показал стабильные показатели по сравнению с прошлым годом с ростом доли до 15%. Интерес к Китаю возрос на 110%, а доля забронированных ночей достигла 11%.

Согласно данным анализа, сотрудники IT-отрасли, совершая поездки по России, в 51% случаев предпочитают поезда. 66% из них выбирали сидячие места, купе предпочли 30%, а плацкарт и СВ — 2% и 1% соответственно.

Ранее исследование показало, что самым большим источником стресса для 46,7% IT-специалистов является общение с коллегами. Представители отрасли также отметили важность значения понимания личных перспектив развития в профессии и карьерном росте.