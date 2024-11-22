Таковы результаты совместного исследования Сеченовского университета и МГУ. Самым большим источником стресса для 46,7% IT-специалистов является общение с коллегами. Жесткие дедлайны беспокоят 41,6% опрошенных. Кроме того, многозадачность и неясность требований вызывают стресс у 35% специалистов в данной области.

Как отметила Мария Киселева, директор Института психолого-социальной работы, профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского университета, несмотря на то, что частое общение и жесткие сроки приводят к стрессам, больше всего с ними сталкиваются те, у кого самые высокие показатели благополучия.

«Это объясняется тем, что на выгорание влияет не количество, а качество общения, отношения в коллективе и способность работников коммуницировать», — объяснила она.

Согласно результатам исследования, на профессиональный успех в наибольшей степени влияет такой фактор, как востребованность в профессии. Ей может похвастаться лишь 55% участников с низким уровнем благополучия и 90,3% с высоким.

Также важное значение имеет понимание своих перспектив развития в профессии и карьерном росте. Его отметили 44,8% и 67,7% респондентов из групп с низким уровнем благополучия и с высоким соответственно.

«В основе многих психологических проблем современных людей лежит низкая самооценка. Отчасти это может быть вызвано воспитанием, когда родители, старшие родственники рассматривают любую ошибку или оплошность под микроскопом, а что-то хорошее воспринимают как должное. Такого принципа нередко придерживалось старшее поколение, боясь захвалить ребенка», — уточнила Киселева.

Ранее сообщалось, что эксперты выявили факторы, способствующие профессиональному закреплению женщин в IT. Исследование показало связь между профильным образованием в детстве и карьерным ростом. Директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев отметил значимую роль дополнительного обучения и профориентации детей, а также поддержку со стороны родителей.