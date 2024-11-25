Компания OCS провела исследование с целью выяснить, какие технологические тренды за последний год оказали наибольшее влияние на цифровизацию бизнеса. Респондентами в опросе выступили 144 дилера и интегратора из 26 городов России. Были выбраны компании, участвующие в большинстве проектов цифровизации крупного бизнеса из разных отраслей. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

Результаты исследования показали, что чаще всего компании фокусируются на вопросах безопасности. Они включают в себя противодействие атакам хакеров и санкционным ограничениям, а также создание прозрачной цифровой среды для взаимодействия с другими организациями и государством.

Четверть (25%) респондентов заявили, что наибольшее влияние на цифровизацию процессов оказала необходимость импортозамещения. Второе место заняли усиление кибербезопасности и взаимодействие с компаниями и госорганами в онлайн-режиме. Эти вопросы считают наиболее значимыми 21% порошенных.

Использование коммерческих open source решений для корпоративных ИТ-систем, а также технологий искусственного интеллекта и машинного обучения оказались не в фокусе внимания российского бизнеса. Эти тенденции упомянули по 6% респондентов.

Рейтинг технологических трендов, повлиявших на цифровую трансформацию бизнеса в последний год, по мнению дилеров и интеграторов:

импортозамещение ПО — 25%;

кибербезопасность — 21%;

цифровое взаимодействие с компаниями и госорганами — 21%;

включение облачных решений в ИТ-инфраструктуру — 10%;

усиление роли больших данных и аналитики в принятии бизнес-решений — 9%;

расширение применения коммерческого open source в корпоративных ИТ-системах — 6%;

углубление интеграции ИИ и машинного обучения — 6%;

другое — 3%.

Напомним, что затраты российского финсектора на цифровизацию за 2023 год составили 896 млрд руб. Это выяснили аналитики, проведя исследование сектора по итогам 2023 года. Специалисты рассмотрели как корпоративный сегмент, проанализировав данные Росстата более чем по 12 тыс. компаний, так и игроков стартап-индустрии.