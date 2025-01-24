Компания по найму молодых специалистов FutureToday провела опрос среди 400 тыс. студентов и выпускников вузов. Оказалось, что их зарплатные требования к потенциальным работодателям растут. В 2025 году молодых специалистов интересуют гибкий график работы и высокая заработная плата. Это происходит на фоне дефицита кадров на российском рынке труда.

Исследование показало, что 21% выпускников хотели бы получать 120 тыс. руб. в месяц. На заработок менее 50 тыс. руб. в месяц готов согласиться только каждый десятый.

Среди главных факторов при выборе работы будущие молодые специалисты назвали гибкий график, баланс работы и личной жизни, дружный коллектив, высокую стартовую зарплату и быстрый карьерный рост.

В 2025 году во время учебы будущие выпускники вузов хотят зарабатывать 66,5 тыс. руб. в месяц. Этот показатель на 9% выше запросов прошлого года.

После окончания вуза студенты претендуют уже на 88 тыс. руб., что на 8% больше, чем годом ранее. Тех, кто готов работать меньше чем за 50 тыс., — меньше 10%. В 2024 году эта доля составляла 17%, а в 2023 году — 30%.

В 2025 году впервые больше всего респондентов (21%) на вопрос об ожидаемой зарплате выбрали вариант «120 тыс. руб. и более». В 2024 году этот вариант выбирали 12%, а в 2023 году — 8%.

Количество тех, кто рассчитывает на зарплату 110–120 тыс. руб., также увеличилось с 3% до 8%. «Это закономерное следствие перегрева на рынке труда, и компаниям все сложнее удовлетворять таким требованиям», — пояснил тенденцию партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов.

Эксперты отмечают, что большинство (74%) студентов, участвовавших в опросе, после окончания вуза планируют работать по специальности. Ниже среднего эта доля среди инженеров — 72%. У айти-специалистов она равна 78%, у химиков, физиков и биологов — 75%, у экономистов — 74%.

Продолжает расти число тех, кто начинает работать уже во время учебы, — 63%. За два года этот показатель увеличился на 10%.

Часть из тех, кто уже зарабатывает, делает это на временной работе (20%), часть — в формате стажировки или практики (11%), а 9% подрабатывают не по специальности. На постоянное место уже устроились 23% респондентов.

Главными факторами при выборе работы будущие молодые специалисты назвали гибкий график (59%), баланс работы и личной жизни (57%), дружный коллектив (39%). Для 35% оказалась важной высокая зарплата уже на стартовой позиции, а для 29% — быстрый карьерный рост.

«Теперь молодые специалисты хотят не только гибкой и приятной атмосферы, но также и хорошей компенсации», — отмечает сооснователь FutureToday Иван Сафронов.

Оказалось, что удаленная работа — не самый привлекательный вариант для студентов. Ее предпочли только 19% опрошенных.

Наиболее популярным стал гибридный график работы. Его выбрали 42% респондентов. Работать только в офисе предпочитают лишь 5% студентов.

Сооснователь FutureToday Денис Каминский отметил, что на фоне усиления кадрового голода ведущие компании вкладывают все больше усилий в привлечение талантливых молодых специалистов. Это сказывается на результатах ежегодного рейтинга лучших работодателей от FutureToday.

Если в прошлом году, чтобы попасть в топ-10, нужно было набрать 6,5% голосов студентов и недавних выпускников, то в этом — уже 7,1%. В первой десятке первые шесть позиций остались прежними: «Яндекс», VK, «Т-Банк», «Сбер», «Газпром» и «Озон».

Есть в ней и два новичка. Это Samsung, переместившийся с 14-го на 10-е место, и «Альфа-банк», поднявшийся с 11-й сразу на седьмую позицию.

По мнению экспертов, молодежь предъявляет высокие требования не только к рабочим условиям, но и к корпоративной культуре и ценностям компании. Согласно данным исследования, потребность в более глубоком анализе мотивации и вовлеченности сотрудников увеличилась на 37%. Также особый интерес стал уделяться HR-бренду, что привело к повышению внимания к его развитию на 21%.