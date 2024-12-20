Аналитики рекрутингового агентства Unicorn Search провели анализ рынка и опрос, в котором приняло участие более 300 российских компаний. Они выяснили, что заинтересованность в услугах профайлинга среди работодателей увеличилась на 32% по сравнению с началом года. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

Профайлинг — это метод анализа поведения, психологических характеристик и личностных особенностей человека с целью предсказания его поведения. Это особенно полезно для работодателей, так как позволяет точнее оценивать кандидатов на вакансии, улучшать взаимодействие с сотрудниками и повышать эффективность работы команды.

Согласно данным исследования, на 37% увеличилась потребность в более глубоком анализе мотивации и вовлеченности сотрудников. Также особый интерес стал уделяться HR-бренду, что привело к повышению внимания к его развитию на 21%.

«Все больше компаний осознают важность психологического подхода в подборе и взаимодействии с персоналом, что подтверждается ростом интереса к таким инструментам, как профайлинг. Это позволяет не только улучшить качество подбора кандидатов, но и повысить мотивацию сотрудников, улучшив атмосферу в коллективе», — говорит основатель рекрутингового агентства Unicorn Search и HR-профайлер Дарья Баркова.

По ее словам, одним из ключевых трендов является внимание к новым поколениям —к работе с зумерами (+40%) и миллениалами (+32%). Работодатели стали более гибко подходить к их потребностям, что отражает стремление адаптировать рабочие процессы под их уникальные особенности.

Баркова отметила, что молодежь предъявляет высокие требования не только к рабочим условиям, но и к корпоративной культуре и ценностям компании. В условиях кадрового дефицита и высокой конкуренции за талантливых специалистов, работодатели должны быть особенно внимательны к этим изменениям и предлагать гибкие и привлекательные условия труда.

Увеличение внимания к HR-бренду и потребность в анализе вовлеченности сотрудников свидетельствует о том, что компании начинают осознавать важность создания сильного и привлекательного имиджа работодателя. В условиях рынка, где конкуренция за таланты растет, развитие бренда и учет мотивации сотрудников становятся решающими факторами успеха.

Кадровый дефицит делает эти аспекты особенно важными, и работодатели должны быть готовы к постоянному совершенствованию своих подходов и инструментов в этой сфере, чтобы привлечь и удержать высококвалифицированных специалистов.

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