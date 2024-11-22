Объем строящегося многоквартирного жилья в сентябре 2024 года составил 118 млн кв. м, что стало рекордно высоким показателем за последние пять лет. При этом из-за снижения спроса динамика запуска новых проектов может замедлиться. Это связано с высокими ставками по ипотечным кредитам и завершением массовой льготной ипотеки, говорится обзоре аналитического центра «Дом.РФ».

В конце третьего квартала 2024 года портфель строящегося в России жилья достиг 119 млн кв. м, что стало максимумом за всю историю наблюдений. Ввод в эксплуатацию новых объектов с начала года достиг 40 млн кв. м — это также рекордный показатель.

47% всего строящегося жилья в России составляют проекты, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. На сегодняшний день они распроданы всего на 17%. В условиях слабого спроса и при сохранении высокой ключевой ставки до конца 2025 года для них могут потребоваться дополнительные меры поддержки проектного финансирования.

Также отмечается сокращение числа новых договоров долевого участия в строительстве. В третьем квартале их зарегистрировано 114 тыс., что примерно на 20% ниже уровня первого полугодия и вдвое меньше показателей прошлого года.

В связи с отсутствием массовой льготной ипотеки с господдержкой, доля сделок по ипотеке за последние три месяца снизилась на 19%. В то же время количество сделок за собственные средства достигло 33 тыс., что стало максимумом с начала года.

Руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг отметил, что сокращение продаж пока не сказывается на модели проектного финансирования застройщиков. «Накопленный объем реализованного жилья позволяет девелоперам завершать проекты с вводом в 2025 году без срыва сроков. Уже реализовано 43% таких площадей при норме 37% с учетом текущей строительной готовности», — сообщил он.

На фоне охлаждения спроса на рынке новостроек практически остановился рост цен. По итогам третьего квартала номинальные цены на строящееся жилье выросли на 0,9%, а в реальном выражении впервые за полтора года снизились на те же 0,9%, отметили в «Дом.РФ».

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года площадь застройки по проектам комплексного развития территорий увеличилась в 2,7 раза, достигнув 4,4 млн кв. м на 1 октября 2024 года. Несмотря на существенный прирост показателей, их доля пока лишь 4% от всего возводимого в России жилья.