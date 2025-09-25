Правительство России на заседании в среду рассмотрело предложения Минфина по налоговым изменениям. Ключевые изменения — повышение ставки НДС с 20% до 22% с 2026 года и снижение порога доходов для уплаты НДС при упрощенной системе налогообложения (УСН) с 60 млн до 10 млн руб. — бизнес-сообщество и эксперты восприняли неоднозначно.

Freepik

Глава «Опоры России» Александр Калинин в беседе с «Коммерсантом» назвал рост ставки НДС «тяжелым решением» для всех видов бизнеса, но признал его логику на фоне снижения нефтегазовых доходов. В то же время управляющий партнер департамента налогов и права компании ДРТ Сергей Щелкалин рассказал о «бурном обсуждении» новости предпринимателями на фоне обещаний, что параметры налоговой системы зафиксированы минимум на три года и серьезных изменений в ближайшем будущем ждать не следует.

Замдиректора центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина подчеркивает усиление давления на бизнес и потребителей от увеличения ставки, с неоднородным воздействием по отраслям. Партнер консалтинговой компании Kept Михаил Орлов предполагает, что нагрузка распределится между продавцами и покупателями, и власти могут дальше оптимизировать льготы по НДС, объем которых превышает ожидаемый доход от повышения ставки.

Эксперт Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП Алексей Крылов в свою очередь видит в увеличении налога угрозу снижения числа юрлиц и спроса из-за ускорения роста цен. Старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов прогнозирует, что увеличение НДС приведет к краткосрочному росту инфляции на 1 п. п. (на август 2025 года она составляет 8,14%). Долгосрочный эффект на цены он считает нейтральным или слабо отрицательным. Дополнительные доходы бюджета, по его расчетам, составят 0,5–0,6% ВВП.

Читайте также Минфин предложил увеличить ставку НДС до 22% с 2026 года

Калинин назвал новый порог по УСН в 10 млн руб. слишком низким. По его данным, мера затронет 20% МСП или 800 тыс. компаний, против 200 тыс. при действующем лимите в 60 млн руб. Калинин напомнил, что ранее обсуждался порог в 30 млн руб. Он предупредил о рисках для микробизнеса: сложностях учета, штрафах, расходах на бухгалтерию и кассовых разрывах.

Крылов в этом решении видит риски для ряда малых и микробизнесов, которые «могут оказаться на грани выживания в результате такого быстрого и не анонсированного заранее решения».

Наконец, партнер B1 Марина Белякова тоже считает меру резкой на фоне недавнего пересмотра упрощенного режима и предупреждает о возможном уходе бизнеса в тень, предлагая более постепенный подход. Щелкалин соглашается с ростом издержек, но отмечает эффективность против дробления, хотя Крылов добавляет, что это спровоцирует другие схемы налоговой оптимизации