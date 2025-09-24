Министерство финансов России внесло в правительство поправки к Налоговому кодексу, сообщает пресс-служба ведомства. Изменения, если их одобрят, начнут действовать с 1 января 2026 года.

Кирилл Каллиников / РИА Новости

В частности, предлагается увеличить стандартную ставку НДС с 20% до 22%, сохранив при этом льготный уровень 10% для социально значимых товаров, включая продукты питания, лекарства и детские товары.

Кроме того, планируется снизить порог дохода для обязательного исчисления и уплаты НДС до 10 млн руб. в год. По мнению Минфина, это поможет противодействовать схемам незаконного дробления бизнеса, а «растущему бизнесу обеспечит плавный переход к общим условиям налогообложения».

Сейчас порог для уплаты НДС составляет 60 млн руб. годового дохода, при этом компании могут применять специальные ставки 5% (диапазон доходов от 60 млн до 250 млн руб.) или 7% (от 250 млн до 450 млн руб.) без права на вычет входного НДС в зависимости от объема выручки или общие ставки 20 и 10% соответственно на стандартных условиях.

Несмотря на амнистию за дробление бизнеса, объявленную правительством в прошлом году, количество компаний на упрощенной системе налогообложения, использующих такую схему, не сократилось. Так, в августе 2025 года их было 421 826, что на 2% больше, чем осенью 2024 года (412 670 юрлиц).

Чтайте также Бизнес выступил против снижения порога для уплаты НДС

В части страховых взносов ведомство намерено оптимизировать льготные тарифы для малого и среднего предпринимательства (МСП). Для отраслей вроде торговли, строительства и добычи полезных ископаемых предлагается ввести общие ставки в 30% до достижения предельной базы (в 2025 году — около 2,8 млн руб. на работника) и 15% после ее достижения. В то же время для приоритетных секторов, таких как обработка, производство, транспорт и электроника, сохранится пониженный тариф 15% на всю сумму выплат. Сейчас он распространяется только на часть зарплаты, превышающую 1,5 минимального размера оплаты труда (МРОТ), то есть 22 440 руб. на 2025 год.

Эти льготы изначально вводились как временная мера во время пандемии COVID-19 для предотвращения роста безработицы и продлевались по просьбам бизнеса, отметили в ведомстве, добавив, что «теперь уже мера не решает задачу по сохранению занятости, в связи с чем предлагается ее переформатировать».