Аналитики «Авито Рекламы» и «Авито Работы» выяснили, как россияне планируют подрабатывать в период новогодних праздников. В опросе участвовали 7 тыс. человек. Результаты исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Оказалось, что около трети респондентов (31%) намерены продолжать трудиться в праздничные дни. Еще 16% сообщили, что скорее всего будут работать. Большинство (54%) среди них собираются трудиться в обычном режиме на основном месте.

Чаще других такие планы у сотрудников сферы охраны и безопасности (79%), работников торговли (74%), общественного питания (70%), такси и пассажирских услуг (68%), медицины и фармацевтики (68%), производства и промышленности (66%), а также доставки, грузоперевозок и логистики (63%).

16% работающих россиян рассказали, что собираются взять дополнительные проекты у своего текущего работодателя. 15% планируют в период праздников подработать удаленно или на фрилансе. Еще 13% опрошенных надеются в этот период завершить задачи, оставшиеся с 2024 года.

Каждый десятый (10%) респондент намерен найти подработку в другой компании. А еще 8% — сосредоточиться на собственных проектах или бизнесе.

Эксперты выяснили, что у 23% опрошенных уже был опыт новогодних подработок в прошлом, а 35% хотели бы заняться этим впервые. Еще 27% россиян на Новый год никогда не работали и не собираются, а 14% делают это на каждые праздники.

Четверть сотрудников готовы уделить рабочим задачам от 3 до 4 полных рабочих дней за весь праздничный период. 18% планируют ограничиться 1-2 днями.

При этом 14% опрошенных сообщили о намерении работать в течение всех новогодних праздников. В среднем россияне готовы занять подработками около пяти дней.

Для 30% респондентов работа в праздники — это возможность заработать на подарки и новогодние расходы. Еще 29% берут дополнительные смены, чтобы накопить на отпуск или личные цели (29%). 19% просто хотят использовать появившееся свободное время с пользой.

47% из тех, кто планирует работать в праздники узнали о таких возможностях от своих родственников, коллег или друзей. Еще 23% при выборе дополнительного заработка ориентируются на рекламу на маркетплейсах или сайтах объявлений.

Большинство опрошенных (61%) отметили, что для них ключевым критерием вакансии является указание заработной платы. Еще 58% ценят четкое описание обязанностей, а 46% учитывают репутацию работодателя. Не менее важным для 29% стало удобное местоположение компании.

Треть (34%) респондентов согласны на подработку у стороннего работодателя в праздничный период при заработке от 20 до 30 тыс. руб., 24% — при доходе до 20 тыс. руб. Еще 21% россиян возьмут дополнительную нагрузку при оплате от 30 до 50 тыс. руб. В среднем ожидаемая зарплата составила 41 тыс. руб.

Наиболее высокие ожидания от заработка в новогодние праздники выразили респонденты из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. Первые хотели бы заработать около 54 тыс. руб., вторые — около 52 тыс. руб., третьи — около 49 тыс. руб.

Другое исследование показало, что 9% россиян планируют добавить дни отпуска или отгулы к официальным нерабочим дням. 7% продлят новогодние праздники, оформив дополнительные выходные дни до 29 декабря, а 2% — после 8 января.