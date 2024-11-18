Сервис «Работа.ру» провел исследование и узнал, нужны ли россиянам более длинные выходные перед новогодними праздниками. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России. Подробности предоставлены редакции Inc.

У работающих граждан есть возможность продлить новогодние каникулы. Для этого можно добавить дни отпуска или отгулы к официальным нерабочим дням. Так собираются поступить 9% опрошенных. 7% из них планируют продлить новогодние праздники, оформив дополнительные выходные дни до 29 декабря, а 2% — после 8 января. 16% респондентов пока не определились с планами.

Из тех, кто планируют увеличить число нерабочих дней, 40% сообщили, что в выходные они намерены завершить все назначенные ранее дела. 37% займутся покупками и подготовкой подарков, а 29% планируют украсить дом или квартиру.

Лишние выходные нужны 23% опрошенных, чтобы приготовить еду к праздничному столу. 14% планируют заняться подготовкой новогодней вечеринки, а 9% будут работать или подрабатывать и готовиться к празднику по мере возможности. 26% респондентов отметили другие варианты, среди которых самым популярным стало путешествие.

Также аналитики выяснили, что 12% россиян готовы порадоваться за коллег, которые возьмут отпуск в конце декабря для продления новогодних праздников. 75% респондентов нейтрально относятся к этому вопросу, а 13% выразили недовольство относительно таких решений.

Ранее исследователи выясняли, где и как жители России планируют встречать Новый год и как относятся к продолжительности праздничных каникул. Опрос показал, что россияне планируют отправиться в путешествие по России, будут отдыхать дома или на даче, либо поедут на каникулы в другие страны.